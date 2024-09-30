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大陸 大陸焦點 特派現場

A股刷新史上最快破兆紀錄！　網直呼：進入「武則天守寡」階段

▲▼網形容A股失去李治。（圖／記者廖翊慈攝）

▲陸網形容A股失去李治。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

A股30日迎來連續暴漲，兩市股指大幅高開，盤中強勢拉升。滬指盤中一度漲約6%突破3250點，創今年以來新高。A股市場開盤35分鐘，滬深兩市成交額超一兆元（人民幣，下同），刷新史上最快萬億紀錄。不少網友形容，股市已進入「武則天守寡」階段。

綜合陸媒報導，在中國政府助經濟的政策下，A股漲聲不斷。不少大陸網友直呼，「大A又出新詞：武則天守寡，失去李治（理智），大盤進入了武則天守寡階段了啊（武則天為唐高宗李治的皇后）。」

報導指出，深證成指漲超7%，創業板指、科創50指數暴漲約9%，北證50指數漲超10%。場內超5300股飄紅，僅約30股飄綠。截至發稿，滬指漲逾3%，深證成指漲逾4%，創業板指漲逾5%。數據顯示，開盤35分鐘，滬深兩市成交額連續第4個交易日突破1兆元，較前一交易日放量超4000億元，刷新史上最快萬億紀錄。

▲A股成交額突破1兆。（圖／翻攝自微博）

▲A股成交額突破1兆。（圖／翻攝自微博）

有券商表示，未來有持股過節或不錯的選擇，「一方面，歷史來看，A股市場在國慶假期之後通常表現較好；另一方面，目前A股市場估值較低，具有較高的性價比和安全邊際，且當前聯準會正式開啟降息週期，外部壓力對中國國內貨幣政策的掣肘有望減弱，中國國內政策或更積極。」

招商證券認為，從目前的情況來看，隨著穩定成長政策持續出台，在經濟數據邊際改善的情況下，經濟預期可望轉暖，「第四季接近聯準會降息週期開啟，疊加人民幣季節性升值，可望吸引外資重回淨流入，藍籌回歸的機率更高，四季大盤藍籌風格可望重回佔優。」

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