古代「人彘」斷手足還要以銅灌耳　兩朝寵妃皆因妒遭此酷刑

▲戲曲中呈現的呂后及戚夫人「人彘」。（圖／翻攝百度）

記者魏有德／綜合報導

新北市永和區保平路大排水溝內今（8）日出現一具頭顱及四肢被砍斷的男屍軀幹，兇手犯案手法與古代酷刑「人彘」極為相似。在古代，人彘主要是把人的手掌及腳掌剁掉，再用銅水注入耳朵及割去舌頭，最後棄置於茅草房內，如同豢養的豬隻一般而得名。後在不少小説中加油添醋，延伸為砍去人的四肢，僅留下頭部，並置於甕中做成「人彘」。

▲宮廷劇中的呂后及戚夫人。（圖／翻攝微博）

史上較為有名的「人彘」案例是漢朝的呂后和唐代的武則天，兩人皆因妒忌皇帝寵愛別的妃子而心生怨恨，憤而利用皇后的權力將皇帝寵妃做成人彘，以洩心頭之恨。

據傳，漢高祖劉邦得天下後，呂后年老色衰失寵，劉邦出遊或出征都帶上寵妃戚夫人，甚至有立其子為太子之意，呂后因此懷很在心。劉邦死後不久，呂后便派人將戚夫人抓起來，起初僅剃光戚夫人的頭髮當下人使喚，後將其手、腳掌砍斷，將雙眼挖去並割掉耳鼻，任其在茅房內自生自滅，成為史上最著名的「人彘」案例。

▲大陸電視劇裡的「人彘」。（圖／翻攝百度）

另一件案例則是發生在唐朝，武則天在宮鬥中得勢，遂讓唐高宗李治將王皇后及愛妃蕭淑妃廢為庶人，囚禁於後宮的密室中。李治一日來到密室前，聽聞王皇后及蕭淑妃的聲音後動了惻隱之心，欲將兩人釋放。

消息傳回武則天耳中，武則天先將王皇后二人杖至血肉模糊，後吩咐下人將其二人的手足剁去，分別裝在酒甕中做成人彘，折磨數日後兩人才先後死去。

人彘的殘酷也被小說家當作是劇情轉折的題材，在金庸小說《鹿鼎記》裡，主角韋小寶的好友楊溢之官拜總兵，為人武功高強且有江湖豪情，與韋小寶曾結拜為異姓兄弟。不過，楊溢之為揭發吳三桂造反失敗，反被吳三桂齊腕斬去雙手、齊膝斬斷雙腳，眼睛被挖、舌頭也被割掉做成人彘，讓韋小寶怒誓要幫兄弟報仇。