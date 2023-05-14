古墓世界／萬人大軍都「挖不動」的帝陵！　7小兵盜一半噴血慘死

記者蔡儀潔／陝西報導

陪葬品豐厚的帝陵如「寶藏箱」一般，盜墓賊千年來前撲後繼想撈一筆，但也有一些帝陵依然保存完好，例如神秘的秦始皇陵。另外，唐高宗李治和武則天的合葬墓，則是唯一未被盜掘成功的唐帝陵。

▲乾陵。（圖／記者蔡儀潔攝）

號稱40萬人都挖不動的乾陵

唐乾陵位於陝西咸陽市乾縣，是一代女皇武則天和唐高宗李治的長眠之地。據景區工作人員向《東森新媒體ETtoday》介紹，千年來乾陵出現17次盜墓活動，規模較大的共有3次，其中軍閥孫連仲想效法孫殿英，帶著軍隊狂炸。

據傳，當時一團黑煙直衝天際並扭結成一條黑龍，接著一聲怒火令7名山西籍士兵被嚇得噴血而死。當地人議論，「武則天是山西文水縣人，最恨她老家的人來掘她的墓！」 。

為何會這樣？首先是乾陵依山而建，地宮入口被巧妙偽裝；其次是乾陵建築龐大且固若金湯。一直到1958年，當地的農民偶然發現墓葬入口，消息傳到熱衷考古研究的郭沫若耳中後，他興奮地向政府請示挖掘。

不過，由於當時科學技術難以保證文物不受損，大陸國務院駁回了開挖主墓的申請，而是挖掘了一座公主墓、兩座太子墓、兩個大臣墓等5座陪葬墓。

▲俯瞰茂陵。（圖／茂陵博物館提供）

茂陵究竟有無被盜？

按照朝代越往前，陪葬品普遍價值越高的規律，有「中國的金字塔」之稱的漢武帝茂陵令盜墓賊垂涎不已，甚至傳出，呂后的屍體遭叛軍姦污。

《後漢書》寫道，「發掘諸陵，取其寶貨，遂污辱呂后屍。凡賊所發，有玉匣殮者率皆如生，故赤眉得多行淫穢。」

對此，茂陵博物館館長田暉否認此說法，並指出，茂陵在歷史記載中被盜了4次，為了探究歷史謎團，他們2017年利用最新的遙感技術對封土進行探測，發現基本沒有被擾動，推測4次盜墓發生在外葬坑。

田暉接著表示，首先，西漢有獨特的流沙防盜技術，且漢武帝的帝陵高48.5公尺，地宮在地下42至45公尺深的位置，以過去的技術要進入地宮幾乎是不可能的；其次，一般情況下，盜墓是「哪裡方便盜哪裡」，追求快速變現，而茂陵400多條外葬坑非常淺，最淺的只有59公分深。

▲「灰頭土臉」的兵馬俑在最初都是彩色的。（圖／ETtoday資料照）

千古之謎秦始皇陵

如「神話」般的秦始皇陵更是無人敢挖。陝西高級導遊員李曉波介紹，始皇帝陵座落驪山腳下，陵園達56，24平方公里，是中國歷代帝王陵墓中規模最大、埋藏最為豐富的一座大型陵園。

秦始皇贏政即位時便開始修陵，至完工歷時約40年，所用工人達70餘萬人次，主要由地宮、封土、城垣與門闕，各種陪葬坑、陪葬墓，各種附屬建築以及陵邑等部分組成。

為了防止死後被驚擾，秦始皇陵精心設置多重防盜設計。據《史記》記載，「令匠作機弩矢，有所穿近者輒射之。以水銀為百川江河大海，機相灌輸，上具天文，下具地理。以人魚膏為燭，度不滅者久之。」

李曉波表示，中國考古人員通過對於秦嶺封土堆上方的土進行化驗，發現這裡是屬於強汞區，由此驗證了司馬遷記載地宮內有水銀的情況。

考古工作者還發現，秦始皇採用了先進的排水系統，以阻止地下水進入地宮，而這種排水方式至今仍在被採用，例如位於北京的中國大劇院。至於地宮究竟有多深，學界爭議很大，範圍約從20公尺到50公尺。

為什麼不挖？

按照《中華人民共和國文物保護法》有關規定，除非是遭遇到一定自然災害、盜墓或者關係到國計民生的重大工程，考古學家才被允許對這類地點進行保護性發掘。

陝西考古所秦始皇陵考古工作隊隊長段清波研究員曾受訪表示，不挖秦始皇陵是當下人們最合適的選擇，因為秦始皇陵太複雜了，超過任何人的想象。

中外聞名的兵馬俑，就是最好的例子。現在「灰頭土臉」的兵馬俑在最初都是彩色的，後來因挖出後遇到空氣、深埋地下等原因，從原本高濕度的環境中，突然暴露在一般濕度下，生漆層迅速失水，造成了彩繪脫離陶體，損失殆盡。