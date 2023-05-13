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古墓世界／石人「斷頭」巨碑無字！　武則天合葬陵2謎團至今難解

記者蔡儀潔／陝西報導

翻開中國古代墓葬史，西周便出現夫妻「異穴合葬」，不過有一座帝陵同時埋葬一對夫妻、兩朝天子，在全球獨樹一幟，它便是唐高宗李治和女皇武則天合葬的乾陵。最知名的當屬屹立千年的「無字碑」，景區工作人員向《東森新媒體ETtoday》介紹，無字碑為何沒有字至今仍是未解之謎，但主要有3種可能。

從「異穴」到「同穴」的帝后合葬

合葬有這漫長的發展過程，西周時期一些大墓曾出現「夫妻異穴」合葬，戰國時代秦王陵也已實行了夫妻合葬制。秦朝起出現皇帝和皇后的稱呼。到了西漢時代，帝陵中「同塋」的皇帝與皇后陵墓佈局存在規律，由於當時以西為尊、以西為尚，因此一般而言皇帝陵在西，皇后陵在東。

唐代是繼秦漢以後中國古代第二次陵墓建設高潮，亦實行「帝后同穴」合葬，即帝后同葬於陵山同一墓穴之中。其中，唐高宗李治和中國唯一一位女皇帝武則天合葬的乾陵，在古代歷史中獨一無二。

據史料記載，武則天在唐高宗駕崩後20餘年病死於洛陽上陽宮，遺詔合葬乾陵，但當時曾引起非議。給事中嚴善思說，「今啓乾陵，是以卑動尊，術家所忌。」但唐中宗並未理會，之後的帝后均如制合葬。

清朝的帝后合葬標準是「卑不動尊」，在一般情況下，若皇后在皇帝駕崩後才離世，是無法再葬入帝陵地宮內，例如孝莊太后葬在東陵風水牆外，名為「昭西陵」。

▲▼ 古墓世界,乾陵。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲沿乾陵神道向北，兩旁現有華表、飛馬、朱雀各1對，仗馬及牽馬人5等。（圖／記者蔡儀潔攝）

獨一無二的乾陵

乾陵位於陝西乾縣的帝陵建在海拔1047公尺的梁山上，陵寢在最高的北峰，地宮修建在山裡面；南面二峰較低，東西對峙，當地人俗稱「奶頭山」。

景區工作人員介紹，乾陵的特點是延續了昭陵的「依山為陵」建築形制，並在該基礎上發展成完整的陵園格局，南北主軸線長達4.9公里；之後的唐陵基本仿效該形制，但規模遠不及乾陵。在科技不發達的古代，成千上萬民工在軍隊監督下，花費至少23年時間，才建造這座宏偉的乾陵。

▲▼ 古墓世界,乾陵。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲乾陵朱雀門外的61尊石像卻都斷頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

神秘答卷「無字碑」和斷頭石人

乾陵最令人津津樂道的，莫過於「巨碑沒有字」和「石人沒有頭」。乾陵的石刻舉世聞名，但朱雀門外的61尊石像卻都斷頭。

據官方介紹，石人像是唐朝61個藩臣的雕像，大多穿窄袖長袍，個別袖胡較長；髮型有捲髮，亦有披髮；背部多刻有國籍、職位和姓名，可辨識的有「木俱罕國主斯陁勒」、「於闐國尉遲璥」、「吐火羅王子羯達健」等。

這些石像早年到破壞，但確切原因仍是未解之謎。據乾陵工作人員介紹，第一種可能，是使節的後人發現祖先給唐朝皇帝守陵，認為有損國格和人格，因此設法破壞石像；第二種可能，是公元1555年當地曾發生地震，因此石像破損。

▲▼ 古墓世界,乾陵。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲乾陵無字碑。（圖／記者蔡儀潔攝）

至於家喻戶曉的「無字碑」，更是惹人注目。古話常說，「人過留名，雁過留聲。」對於追求永恆的皇帝來說，碑文是死後永垂不朽的重要承載，但武則天的通碑卻是留下無字的空白，徬彿留下一份神秘的答卷。

乾陵工作人員指出，無字碑為何沒有字主要流傳3種說法，第一是武則天一生功過難論，功過是非留給後人評論；第二是當時政局動盪，站在李唐的角度 ，武則天開創武周是篡權奪政的女皇帝，所以碑文被擱置；第三是功高德大無須說。

不過，該工作人員表示，唐朝立這通碑時雖一字未刻，但不代表上面沒有任何裝飾，或者沒有任何圖案，實際上，呈半圓形的碑頂象徵古人認為圓形的天，東西兩側一邊四條龍，均為龍身朝上、龍頭朝下，牠們是古代傳說中龍的九子之一的「螭龍」，喜歡登高望遠。

另外，無字碑側面有線刻的龍，造型徐徐騰空，是中國發現最大、保存最完整的聖龍圖之一。該工作人員指出，儘管碑上沒有文字，但出現象徵皇帝身分的龍，其實也是對她帝王身分的認可。

現在再走進無字碑看，它依然散發古樸沈重的氣息，上方留有宋、金以後遊人的題字。千百年來，乾陵的獨特和神秘，令不少文人墨客「詩性大發」，例如劉伯溫的「蕃王儼侍立層層，天馬排行勢欲騰。自是登臨多好景，岐山望足看昭陵」。

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