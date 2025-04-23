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社會 社會焦點 保障人權

友借帳戶領薪水　衰男「在監服刑中」淪人頭戶！逆轉獲無罪

記者黃翊婷／台北報導

男子阿榮（化名）前年5月間將自己名下的銀行帳戶借給友人A領薪水，後來因案入監服刑，沒想到友人A竟在未經他的同意之下，將帳戶轉借給他人，導致他出監後又吃上官司，一審被法官判處有期徒刑5個月。不過，全案上訴至高等法院後，阿榮的說詞獲得二審法官採信，逆轉獲判無罪。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲阿榮將帳戶借給朋友，沒想到朋友竟然在未經他的同意之下，將帳戶借給別人。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮被指控在2023年5月間將自己名下的銀行帳戶、提款卡及密碼，交給詐騙集團使用，導致2名受害者受到「假親友借款」詐欺，共計損失10萬元。新北地院法官一審依犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，判處阿榮有期徒刑5個月，併科罰金5萬元。

阿榮提出上訴並表示，友人A因為沒有帳戶可以用來領薪水，他好心借出自己的，但友人A後來沒有將提款卡歸還，對於受害者遭騙錢一事，他完全不知情，「我當時在監服刑。」

友人A也出庭證稱，他的確在2023年5月間因工作薪轉需要，向阿榮借用帳戶，但他沒有給予報酬，阿榮有要求歸還，只是兩人遲遲找不到彼此都有空的時間，接著阿榮就因案入獄了；同年8月底另一名朋友說玩遊戲需要轉帳，他便將阿榮的帳戶借給對方，結果對方馬上斷絕聯繫，直到2024年5、6月左右阿榮出獄，他才把這件事情說出來。

高等法院法官認為，阿榮將帳戶借給友人A使用時，無法預見友人A會在未經自己的同意之下，擅自把帳戶再借給他人使用，因此無法認定他主觀上具有幫助詐欺、幫助洗錢的不確定故意，最終裁定撤銷原判決，改判他無罪，全案仍可上訴。

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