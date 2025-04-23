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主計處內部信疑流出！提醒「解凍報告要更新數據」　一段話被轟爆

▲文化部主計處內部信曝光。（圖／翻攝自臉書／牛煦庭）

▲文化部主計處內部信曝光。（圖／翻攝自臉書／牛煦庭）

記者周亭瑋／綜合報導

「114年度中央政府總預算案」遭在野黨大比例刪凍，但各行政單位仍未送出任何解凍案，引發部分人士質疑，公文是否早就寫好卻現在才送。國民黨立委牛煦庭深夜發文，分享文化部主計處的內部信件，上面竟特別提醒同仁「不能被解讀成早早寫好的解凍報告，數據也要適時更新。」

牛煦庭在臉書曬出截圖，表示看到網路上又有吹哨者流出內部訊息，初步了解過後，確有其人，這封郵件旨在提醒文化部各單位，可以送解凍案進立院了，而且要特別注意內容「不能被解讀成早早寫好的解凍報告」，數據也要「適時更新」。

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這段文字讓他不禁質疑，「如果是剛剛寫好的報告，為何數據要更新？早在一個月前，我們辦公室就知道『解凍報告確實都準備好了，但是......』，人在公門好修行，話講三分，大家心照不宣就好。我從不是個為難基層的人，但紙是包不住火的，長官們在議事堂滿口胡言、情緒勒索，講得凍結多麼可怕，結果原來是賊喊捉賊，沒有一聲令下，自己卡著報告，誰也不敢送立法院。」

最後，牛煦庭也重話抨擊道，「為了政治鬥爭，這群人什麼事都幹得出來。」而網友們也洗版直呼，「被啪啪打臉，臉好腫啊」、「這政府整天只知道內鬥」、「玩政治玩到不可思議」、「荒繆至極」。

不過，對於預算解凍案被質疑「拖延1個月才送」，民進黨立委林俊憲則表示，總凍結案數1584件、凍結總額1381億元，「但掃描文檔不清、編碼意義不明、大量手寫難以辨認的字跡、到處劃線刪除修改。花1個月整理500頁這種東西、再計算，然後再寫出解凍報告，有很久嗎？」

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