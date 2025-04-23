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社會 社會焦點 保障人權

中獎先付35元運費？　他揭詐團誘導手法：客服還主動視訊

記者黃翊婷／綜合報導

詐騙手法多樣，一不小心可能就會落入詐團陷阱。新北市一名網友日前在Instagram看到抽獎廣告，好奇詢問，對方說他中獎了要先匯35元運費，他依照指示進行操作，直到對方在視訊時說出關鍵字「開通第三方認證」，並要求寄出銀行卡，他才驚覺是詐騙，立刻衝去派出所報案。

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲網友在IG參加抽獎活動卻遇上詐騙，幸好最後發現異狀，才沒有受騙。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板21日分享一起案例，新北市一名網友表示，日前他在Instagram看到一則很吸引人的廣告，主打類似「盲盒抽獎」、「轉盤驚喜」的活動，他覺得只是登記不用錢，如果能中個小禮物也不錯，於是便傳訊息給對方，結果對方很快就回覆，還說他中獎了。

網友提到，當時對方說要先匯款35元運費，還給他一個網址和抽獎代碼，他點入網址一看，網頁做得相當精緻，當下沒有多想便輸入代碼，接著就跳出畫面說中獎了，但點了「兌換」選項，網頁卻自動跳出一個名稱為「中小企業支付交易中心」的LINE帳號。

網友說，那個LINE帳號的使用者要求提供商戶活動號、姓名、銀行代號、帳號等資訊，他傻傻照做，結果卻收到「收款審核失敗、入帳失敗」通知，對方要求他再加一名客服專員的LINE好友；那位客服很會演戲，不僅主動撥打LINE通話，還開啟視訊，一副很專業的樣子，沒想到一開口就說出詐騙關鍵字「開通第三方認證」，並要求打開網銀、寄出銀行卡片。

網友坦言，直到這一刻他才瞬間清醒，「這根本就是詐騙嘛！」然後立刻衝去派出所報案，事後也決定將這段經歷說出來，避免其他人上當。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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