川普又轉彎？傳考慮提高「富人稅」　10年暴增4000億美元稅收

▲外媒消息指出，川普政府考慮支持，對富人提高稅率的法案。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

隨著川普第1任期的減稅措施即將到期，共和黨正在研擬最新稅收法案，而川普政府核心圈人士正在考慮，對年收入逾100萬美元的富人增稅，可望在未來10年增加約4000億美元稅收。

《華盛頓郵報》引述2名政府官員和3名知情人士說法報導，川普核心圈人士正在考慮，對百萬富翁課徵更高額稅金。川普顧問金瑞契（Newt Gingrich）22日在社群媒體發文透露，總統「喜歡小幅增稅的想法」，但這可能在政治上傷害共和黨，所以「如果不加稅，可能會更好」。

據悉，副總統范斯（JD Vance）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、行政管理和預算局局長沃特（Russell Vought），都對此抱持開放態度。

▲川普「稅金大刀」如今恐怕波及美國富人。圖為他在白宮宣布對等關稅，並且簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）



川普第1任期的首席策略師班農（Stephen Bannon）一直公開呼籲川普支持提高富人稅，因為民主黨經常批評共和黨是一個富人政黨。他也針對增稅的具體措施提出各種想法，例如把最高稅率調回2017年減稅之前的39.6%，甚至對那些年收入超過300萬美元或500萬美元的富人，設立更高額稅率。

而智庫「美國企業研究所」（AEI）資深研究員波梅洛（Kyle Pomerleau）指出，若把最高稅率調回39.6%，將在未來10年增加約4000億美元稅收。

不過，共和黨數十年來持續抵抗任何加稅措施，可能產生激烈反彈，國會共和黨人也普遍對此不以為然。一些批評人士認為，即使對富人增稅，也無助於解決經濟不平等問題，因為最富有的美國人，通常從他們持有的股票增值之中獲益，但共和黨人目前不考慮對資本利得（capital gains）或未實現盈利（unrealized paper gains）增稅。

《華盛頓郵報》指出，儘管大多數分析師與幕僚都認為，增稅計畫不太可能推進，但越來越多川普官員願意對富人加稅，反映出共和黨內部的意識形態分歧，也就是一個更年輕、更民粹主義的派系，開始否定主導該黨數十年的傳統保守主教條。