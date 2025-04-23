習近平前腳剛走！柬埔寨宣布修法　阻止中國商品「洗產地」

▲中國國家主席席習近平、柬埔寨首相洪馬內。（資料照／新華社）



記者吳美依／綜合報導

柬埔寨政府將修改法規，防止該國淪為「洗產地」的工具，以避免被美國課徵高額「對等關稅」。而中國國家主席習近平上周才剛結束對柬埔寨的訪問。

《柬中時報》報導，柬埔寨副總理孫占托（Sun Chanthol）領導「柬美貿易與投資關係工作組」，16日與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）展開第一輪談判，希望降低高達49%的對等關稅。

柬埔寨美國商會（AmCham）會長巴奈特（Casey Barnett）透露，政府正在制定新程序及計畫，加強防範止他國利用柬埔寨，作為出口商品到美國的「中轉站」。他指出，若柬埔寨仍被視為中國商品進入美國市場的「中轉站」，將無法解決雙邊關稅衝突，對於柬埔寨人民而言非常不利。

2023年6月，柬埔寨頒布「原產地規則法」（Law on Rules of Origin），對於進出口貨物的原地產，實施更明確的規範，希望有效防堵「偽造原產地」等情事，維護該國信譽。不過，川普2日宣布實施對等關稅之後，白宮官員仍點名柬埔寨，已經成為中國逃避美國關稅的最重要「中轉站」。

習近平上周訪問東南亞3國，他表示中柬2國必須團結反對一切單方面霸凌行為，堅決抵制集團對立與陣營對抗。而柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）也說，柬中合作建立在平等互利的基礎之上，政府將繼續奉行獨立自主的外交政策，不會在中美之間「選邊站」，而是與各國發展互利友好關係。