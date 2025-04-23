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川普認「中國145%關稅」太高！　鬆口會大幅下降

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普22日態度驟變，鬆口表示不打算在談判中「硬碰硬」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美中貿易戰延燒之際，美國總統川普22日態度驟變，鬆口表示對中145%的稅率實在太高，透露關稅會大幅下降。他強調，雙方最終仍得達成協議，並喊話「現在是該談一筆對大家都公平的好交易」。

根據《紐約郵報》報導，川普（Donald Trump）在白宮受訪時表示，他不會在與中國的貿易談判中採強硬態度，也不會再提新冠肺炎議題，「不，我不會提COVID。我不會說，『喔，我要對中國來硬的（play hardball with China），我要對習主席來硬的。』我們會非常友善。」

川普指出，中國最終還是得和美國達成協議，「因為不然的話，他們就沒辦法在美國做生意。我們是希望他們能參與其中，如果他們不簽協議，那協議會是我們來定，因為是我們說了算……而且這會是一份對大家都公平的協議。」

川普在談到目前針對中國商品的最高稅率時坦言，145%的稅率實在太高了，「不會那麼高。不，不會接近那個水準，會大幅下降，但也不會降到零。」

就在川普發表這番談話前不久，財政部長貝森特（Scott Bessent）在美國華盛頓摩根大通（JPMorgan）一場閉門投資者高峰會上表示，美中關稅戰可能將出現轉折，因為如果持續下去，對美國經濟的衝擊太大。

這一樂觀預測提振了市場信心，美股三大指數當天全面上漲，道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average）、那斯達克（Nasdaq）及標普500（S&P 500）22日均收漲超過2.5%。

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