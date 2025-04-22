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卓榮泰：台美第二次關稅協商9月前　美債僅是談判策略選項之一

▲▼行政院長卓榮泰 立委翁曉玲 立法院備詢 索資 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於美國對等關稅議題，立委高金素梅今（22日）質詢時批評，一昧的依靠美國就是死路一條，懷疑美國是必要的，「還貼標籤說我是疑美論」。她也詢問，何時對美二次談判，是否會在9月以前？行政院長卓榮泰回應，台灣在優先談判行列，「當然會在9月之前」。高金素梅也詢問，是否會加碼美債？卓揆回應，為了第二次台美關稅協商，會做好各種談判策略準備，這只是選項之一，而非一定。

高金素梅質詢時批評，政府團隊在應對對等關稅上錯估形勢、手忙腳亂，也沒有做最好準備，只知道盲目順從美國政府，新加坡總理黃循財的態度更令她尊敬。黃循財對美國向新加坡徵收10%關稅感到失望，他說星美有深厚友誼，這不是對朋友該有行為。儘管黃循財不對美報復，但誠懇說了實話。

高金素梅質疑，為什麼民進黨不能夠對所謂「堅若磐石」的朋友表示失望？這樣的友誼難道不該懷疑？自己對美國對台政策不斷發出警示，為何要開放萊豬？為何要開放美國人來工作？為什麼要簽署對我國不利的台美貿易倡議？為什麼要把9成以上的外匯存底大把去買美債？

高金素梅說，這些疑問總結起來就是「一昧的依靠美國就是死路一條」，民進黨政府就是不聽，「還貼標籤說我是疑美論，結果川普現在所做的行為在我看來就是要疑美」，懷疑美國是必要的，這樣才能獨立自主做出最有利人民的判斷，對等關稅對台灣人是災難，不向美國報復並不等於就該全面投降。

卓榮泰回應，台灣當然不會向任何一個國家投降，包括美國、中國，但我們對川普的新關稅政策，政府在4月4日說過，這是不合理的計算公式，一定會提出嚴正反應，政府不會採取報復作為。

高金素梅也詢問，是否採取加碼美債？卓榮泰回應，任何選項都有討論，美債當然是個選項，如果整體方案中沒有提出，那當然不是方案之一。

卓榮泰指出，政府非常嚴肅的在看待關稅，也提出對產業的支持，先前是有準備的；現在的策略是備妥所有協調談判的方案內容，並隨時準備啟動，在首次視訊會議時，非關稅貿易障礙跟出口管制議題都有交換意見，下次談判很快就會到來，台灣在優先談判行列。至於第二次談判在何時，卓榮泰則透露，「當然會在9月之前」。

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