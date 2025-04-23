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飲控+勤運動仍血糖飆！醫揪「1元兇」：糖尿病風險增1倍

營養功能醫學專家劉博仁提醒，每晚睡眠不足6小時的人，罹患第二型糖尿病的風險幾乎上升1倍。（示意圖／unsplash）

▲醫師提醒，若已飲食控制、規律運動，血糖仍控制不好，要留心有可能是睡眠不足所致。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

全台糖尿病患有200多萬人，其中有約90％～95％屬於第二型糖尿病，而第二型糖尿病與遺傳及生活習慣息息相關。營養功能醫學專家劉博仁即指出，若已努力調整飲食、規律運動，血糖仍居高不下，別忽略了睡眠這個關鍵因素，有研究指出，每晚睡眠少於6個小時的人，罹患第二型糖尿病的風險幾乎上升一倍。

營養功能醫學專家劉博仁在臉書指出，「當你發現自己晚上老是睡不好，不只白天沒精神，甚至可能默默傷害了你的代謝健康。」劉博仁表示，有研究指出每晚睡眠少於6小時的人，罹患第二型糖尿病的風險幾乎上升1倍。

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劉博仁解釋，這是因為睡眠不足會提高壓力荷爾蒙「皮質醇」的濃度，促進發炎反應，並且削弱細胞對胰島素的反應，導致胰島素阻抗增加，血糖控制變差。此外，睡眠品質不好會影響飽足與飢餓荷爾蒙的平衡，讓人容易想吃東西、偏好高糖高脂食物，長期下來不僅會造成血糖波動，也可能導致脂肪堆積、代謝症候群等問題。

劉博仁提到，若有民眾正進行飲食管理、努力運動，血糖卻仍高居不下，很有可能是「睡眠」惹的禍。對此劉博仁也提醒，夜晚深沉而安穩的睡眠，能讓身體恢復對胰島素的敏銳度，因此每天固定作息、睡前放鬆身心、遠離藍光干擾是相當重要的。

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