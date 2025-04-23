準婆婆下令必須生2男！還要「收費幫產後調養」：不從就切斷往來

▲因結婚與育兒規劃問題，女方與男方母親爆發激烈衝突。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

日前一對即將步入婚姻殿堂的年輕情侶，因結婚與育兒規劃問題，女方與男方母親爆發激烈衝突，原本由雙方協商決定的簡約婚禮與現代家庭模式，如今面臨長輩強烈反對，讓男方夾在母親與未婚妻之間陷入兩難，女方也忍不住上網大吐苦水。

該名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」匿名發文表示，自己和未婚夫早已達成共識，婚後將共同負擔費用，僅登記結婚、不舉辦傳統婚宴；婚後也打算搬出自立門戶，租屋同住。對於未來育兒規劃，兩人也預計在產後入住月子中心一個月，費用同樣由兩人平分。

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然而原PO指出，當這些決定傳到準婆婆耳中時，準婆婆強烈表示無法接受，堅持婚禮需舉辦傳統流水席；婚後也必須與夫家同住，否則拒絕與兒子來往。

原PO還表示，準婆婆還要求媳婦必須生下兩個兒子，且在產後由她親自調養，並明確提出調養費用安排，「還說他兒子只聽女朋友的」，甚至揚言若不照其意，將切斷往來。原PO無奈，未婚夫作為家中獨子，在媽媽與自己之間左右為難，壓力相當沉重，「他說他很兩難」。

貼文曝光後也迅速引起網友熱議，不少網友紛紛留言表示，「這位準婆婆，口氣真大。媳婦還沒有進門，就下馬威了。這門不能進啊！以後這位惡婆會想出好幾千個可怕的計謀來惡整欺負妳的」、「別結婚了吧」、「太恐怖了吧，還沒結婚規矩一堆，真結婚了會冒出更多的規矩，給她坐月子又不是免費還指定2個」、「自己都只生出一個男的」。

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