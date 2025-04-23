遇「人生最糟約會」！男生遲到1小時擺臭臉　妹子傻眼：好感度歸0

▲原PO表示，她遇人生中最糟糕的約會。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位女網友表示，她遇人生中最糟糕的約會，對方是韓國流行音樂的同好，但約會他遲到一小時多還全程臭臉，「他完全沒有在在意身邊人的感受，我覺得基本的尊重也沒有，於是我對這人的好感直接歸零。」

原PO在Dcard以「我人生中最糟糕的約會經驗誕生了」為題發文，表示她跟對方認識好幾個月，因為同是音樂同好，多少有一點好感，所以主動邀約見面，約好下午逛IKEA，「我一早就起來準備，因為有點久沒化妝，我特地買了新的眼線筆和日拋美瞳補貨一下，還有新的耳環，想要搭配一個和衣服同色系的耳環，總之是卡其色的郵差帽、連身帽T裙子、中長襪配板鞋，是一個色系舒服，看起來有整理卻不會太過隆重的打扮，我覺得這樣比較好。」

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原PO表示，她還特地選2人住家的中間點當約會地點，而她騎車要半小時。男方說，他車騎到一半錢包掉路邊。原PO說，「我四點到了，但他一直不回訊息，我問他還好嗎？要不要陪你一起去報案？但他都不接電話，我只好問他我現在怎麼辦？直接被晾在原地。」

四點多時，男方稱還要半小時。原PO表示，「實際上我一直一個人逛了一個多小時，五點多他才出現，一臉很臭，連招呼都不打，這是我們第一次見面，簡直天崩開局，但我理解他錢包掉了心情不好，我關心他掉了多少錢？有沒有信用卡？」

男生回，錢包只有證件和900元現金。原PO說，「不論是聊什麼話題他都一直沈浸在自己丟錢包的emo中，逛各種家具和小物件的時候，我說這個好可愛～或者這個看起來不錯等等的，他回應也很冷淡。」

原PO指出，「整個過程我都沒有責備他遲到的事情，也一直關心他的心情，努力開話題希望氣氛輕鬆一點，甚至問他要不要請他吃東西，他也是說什麼沒胃口，我真的很不理解。」

原PO說，「錢包掉了很難過沒有錯，但是從頭到尾一臉全世界欠你幾百萬的臉是怎樣？我被詐騙的時候也是冷靜報警，被家人罵白痴我也覺得就當作花錢買教訓了，誰賺錢不辛苦呢？我也是半工半讀直到畢業，現在繼續當社畜的人，可以理解你錢不見的難受，但真的不用一直擺臉色給我看耶？覺得自己真的太溫柔了，選地點顧慮雙方、打扮精心又體貼地面交商品，甚至在他遲到的情況下還主動關心、開話題、給台階下、沒質問、從頭陪笑到尾，但他完全沒有在在意身邊人的感受，我覺得基本的尊重也沒有，於是我對這人的好感直接歸零。」

貼文一出，不少網友紛紛留言「我覺得妳是個很溫暖的女生，妳值得更好的人」、「期待愈大，失望就愈大，他根本不知道你精心打扮」、「妳真倒楣，遇到一個不會處理事情，情緒控管又差的人」、「證明了他覺得錢包比妳更重要，好險～月老幫妳斬爛桃花」。

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