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消費者認美國保健品降價　專家：原料來自各國！可能漲

台灣保健品價格相對較貴，讓許多人出國旅遊時，一定會採購大批保健品回國。（圖／翻攝自nature made臉書）

▲台灣保健品價格相對較貴，讓許多人出國旅遊時，一定會採購大批保健品回國。（圖／翻攝自nature made臉書）

圖文／CTWANT

隨美國關稅協商90天進入倒數，不少台灣民眾認為美國勢必壓低台灣進口保健品關稅，因而期待「美國保健食品終於要大降價！」對此，有專家提醒，「別忘了，包裝、原料都是從各國進口，可能墊高成本，所以關稅降了，但商品可能會漲價！」

許多人赴美習慣採購大批保健食品，原因就在於「省很大」，因為同樣一瓶保健品飄洋過海到台灣之後，就要立刻加上高達30%的進口關稅，也被人視為引爆美國對等關稅的元凶之一。

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據財政部統計，2024年錠劑、膠囊狀食物製品進口約新台幣80.94億元，其中超過一半是自美國進口，金額為41.66億元，包括善存、萊萃美、健安喜等都是深受國人喜愛的美國保健食品，但加上高達30%的進口關稅後，價格變得並不親民。例如1瓶善存女性綜合維他命在美國超市售價18.48美元，折合台幣每顆約2.8元，在台灣則高達6.9元，價格差異驚人。

迫於美方壓力，財政部原本就計畫5年內逐步將保健食品的進口關稅從30%降至20%，隨著美國總統川普驚天動地的對等關稅政策，不僅降關稅是必然，還只能期盼不要降太多，以免衝擊本土保健品業者。民眾則是樂觀其成，PTT上許多網友都認為「台灣的保健品實在賣太貴！」，更有人直言「唯有這點我支持川普」。

美國對等關稅政策下，各國都有不同的關稅比例，無論是保健品的原料、包裝，一旦需要從他國進口，依舊會增加成本。（圖／報系資料照）

▲美國對等關稅政策下，各國都有不同的關稅比例，無論是保健品的原料、包裝，一旦需要從他國進口，依舊會增加成本。（圖／中時報系資料照）

台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁表示，過去進口保健食品因高關稅無法大舉攻台，但許多進口商會將代工訂單交給台灣本土廠商，若未來進口關稅逐步降低，將造成本土業者生產訂單逐步流失；此外，一旦關稅保護牆逐步打破，也會讓部分本土保健品業者將生產線移至海外，最後再將產品賣回台灣，最後犧牲的是台灣本土保健品製造業的產值。

但消費者也不必期待美國保健品因此降價，藥師公會全聯會理事長黃金舜分析，保健食品的原料、包裝材料都來自世界各國，進口到美國時也會加上關稅，所以一來一往並不會變得便宜，甚至變貴也有可能！

陳威仁說，目前美方調整關稅的細節尚未明朗，但由於雙方關稅落差過大，調降勢不可擋。他主張，關稅調整應採「分階段、小幅降稅」策略，如5年內逐步下調，以降低對本地產業的衝擊。

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