426遊行「時薪200徵走路工」　她酸：造勢還要花錢聘臨演充面子

▲426大遊行時薪200徵臨演，還有準備遊覽車、便當。（圖／林楚茵國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫為反制大罷免危機，號召支持者26日集結凱道遊行「戰獨裁」，也邀請民眾黨主席黃國昌參加。然而卻被發現，在人力網站上，426遊行活動當天透過公關公司發包找時薪200元的「臨演」、各地藍軍社團也已經備好便當、點心、遊覽車。綠委林楚茵今（23日）酸，罷免綠委連署要找死人幫忙，造勢活動要靠路人甲臨演當道具，國民黨自欺欺人喊什麼「站出來」，結果是花錢買來充面子。

根據人力網站資訊，有公關公司以時薪200元為基準，徵求426凱道遊行活動人員，分為白天與晚上的AB兩時段，並要求身穿黑色素T、褲子、鞋子等；此外，各地藍軍社團、黨部也已開始宣傳，包含便當、點心、遊覽車等動員準備都已備妥。

對此，林楚茵酸，國民黨竟然要靠「臨演」來撐場面，國民黨好可悲，先有朱立倫要哈腰苦求黃國昌幫忙號召426上凱道；又被抓包透過公關公司發錢找臨演，還有網路社團號召送便當、發點心找人上凱道，對比419公民發出「拒絕統戰守護台灣」活動，證明國民黨426訴求完全不得民心，只是自high的把戲。

林楚茵批評，國民黨偽造文書、違法在先，主管機關依法行政，檢調依法調查，還敢厚顏無恥喊委屈，如果違法都用一句「司法迫害」當藉口，台灣還要法律幹嘛嗎？前有亡靈連署，426搞臨演站出來，國民黨真的有夠不要臉。