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清晨6點查連署「為符合基隆人習慣」　綠委苦笑：部長你確定耶？

▲▼法務部長鄭銘謙 答詢 立法院司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

基隆地檢署偵辦罷免國民黨立委林沛祥連署書涉嫌偽造案，日前清晨6點到連署人住處按門鈴，釐清連署書真偽，引發外界批評擾民。民進黨立委陳培瑜今（23日）質詢時問法務部長鄭銘謙，這樣的調查程序是否正常？鄭回，早上6點是考慮到基隆人的生活習慣。此話讓陳培瑜苦笑回，「部長你確定耶？」，主席吳宗憲也乾笑搖頭，「部長，說這是符合基隆人的生活習慣，所以要6點，講這句話真的很不妥」。

基隆地檢署日前接獲基隆市選委會告發，連署林沛祥罷免案中有116件連署書涉嫌偽造，其中多件連署書的字跡相同，懷疑並非連署人親簽，有涉犯偽造文書之嫌。18日上午6時許，基隆地檢署直接拿著傳票至連署人住處，通知連署人到案說明。

陳培瑜在今日的司法委員會針對此議題詢問鄭銘謙。陳培瑜指出，她的好朋友打電話給她，對方母親是忠貞且終身的國民黨員，但檢調清晨6點到他家按鈴，把她嚇一跳，請問這個是正常的調查程序嗎？法務部應該公開呼籲，所有的檢調單位，遇到這樣的造假罷免連署該如何處理？

鄭銘謙回應，這是檢察官有發傳票請司法警察來做一個處理，這是符合行政訴訟法第61條的規定，這是合法的行為，至於為什麼要早上6點，主要是考量基隆民眾的特殊性，基隆民眾絕大部分都在外地工作，避免被傳喚的對象還要再跑一趟，所以就專人送達。

陳培瑜插話，「還要專人送達喔？」此時吳宗憲在主席臺上苦笑搖頭，陳說，「你看連主席都看不下去」，吳宗憲說，「我真的聽不下去，真的」，陳培瑜表示，「你應該公開告訴全台灣人，因為不只這個個案，我可以把我朋友的私訊給你看，他們都嚇死，早上6點受到騷擾真的會被嚇死耶，應該公開呼籲，到底什麼是正常的調查程序？」

鄭銘謙回應，「這個是傳票的送達，那已經大家都準備要上班的時間了」，陳培瑜乾笑說，「部長你確定齁？我們之後再來討論」，但是什麼叫做正常的調查程序還是要說清楚，拜託要用一般人知道的語言，什麼叫6點半是正常的送達程序，有沒有更好的處理方案，在不擾民的情況下，完成相關的檢調行為。

鄭銘謙說，當然傳喚的話可以更講究，但是這是合乎訴訟法的程序。質詢完畢後，吳宗憲搖頭並說，「部長說這是符合基隆人的生活習慣，所以要6點，這滿不妥，真的，講這句話真的很不妥」。

▲▼陳培瑜 聯訪 壯促法相關 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳培瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

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