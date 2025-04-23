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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點3原因讓「陳水扁演講」遭出征　游盈隆：刺中青鳥的玻璃心

記者郭運興／台北報導

前總統陳水扁日前於一場公開演講稱「民主時代不應有一言堂，不能因為意見不同就說是XX同路人」，言論一出，引起綠營支持者不滿，大批網友出征陳水扁臉書。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆22日表示，青鳥不分青紅皂白，批評到體無完膚，不理性也不道德，這些可恥行為，都會留下紀錄。他也點出原因有3點，分別是「藍媒給予高度評價」、「演說內容刺中青鳥的玻璃心」、「擔心陳總統談話激勵藍營，反制大罷免」。

游盈隆表示，過去三天，台灣政壇最令人錯愕、最慘不忍睹的事情是，綠營支持者對前總統陳水扁群起而攻，無情與無理撻伐，簡直到了一種抓狂的地步。

游盈隆透露，419當天下午，自己在阿扁總統演講的現場，從頭聽到尾。那是一場非常高水準的演說，主題是「台灣民主的韌性與轉型」，陳水扁以一貫自信、堅定、幽默、風趣，不卑不亢，深入淺出，一口氣講一百分鐘，不怨天尤人，不自怨自艾，這是自己聽陳水扁無數次演講中，最好的一場，很不簡單。

游盈隆認為，當天，成功中學禮堂現場幾乎座無虛席，但最多大概也是三百位左右。事後瘋狂批判陳水扁的人，也許超過三千人，但相信沒有一個人在現場聽陳水扁演說，那批評的綠營支持者，或稱青鳥，群起而攻，為什麼？

游盈隆指出，原因有三，第一，因為藍媒對陳水扁419演說內容給予高度評價，廣為報導。第二，演說內容之一，強調「容忍是民主開放社會的核心價值」、「不能因意見與自己不同，對方就是XX同路人」，而這正好刺中青鳥的玻璃心。第三，青鳥擔心陳總統的談話激勵藍營，讓藍白攻擊賴總統，反制大罷免。

游盈隆直言，青鳥因阿扁總統一席演說而抓狂，用盡一切最惡毒的言詞，群起而攻，有理嗎？他覺得一點道理也沒有，像這種對自己人，而且還是戰功彪炳，創建台灣民主居功厥偉，完成首次政黨輪替執政的民進黨總統兼黨主席，不分青紅皂白，批評到體無完膚，是駭人聽聞的，不理性也不道德的，甚至是有病的，這些可恥的行為，都會留下紀錄，因為凡走過必留下痕跡。

最後，游盈隆表示，耶穌死後三天復活，阿扁總統發表419演說後，遭遇同黨的人或支持者恐怖攻擊，三天後又是一尾活龍，堅持真理得永生，人生真奇妙。

而陳水扁今（23日）也發文感嘆「過去，阿扁被老K（國民黨）迫害；現在，阿扁被綠營出征，阿扁：不知今夕是何夕」。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

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