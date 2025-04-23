美：18國就關稅協議提案　與中國商討協議進展順利

▲白宮發言人李威特（Karoline Leavitt） 。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

白宮今天宣布，已有18個國家針對關稅協議提出提案，美國貿易團隊本週將與34個國家進行會議討論。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在記者會中表示，目前已取得許多進展，川普政府正積極推動與中國達成貿易協議。

李威特指出，美國總統川普（Donald Trump）及其團隊正在為與中國達成協議鋪路，並提到美國副總統范斯（JD Vance）在訪問印度期間宣布了美國與印度貿易協議的指導方針，這被視為雙方洽簽貿易協議的重大進展。

針對美中談判進度，李威特引述川普的聲明表示，「我們在與中國達成潛在協議方面進展順利」。她強調，許多國家都希望與美國達成協議，目前已有18國提出提案，總統和政府正在為與中國達成協議鋪路。

李威特補充，「我們認為所有相關各方都希望達成貿易協議」，事情正朝正確的方向發展。至於川普是否已與中國國家主席習近平通話，李威特則表示，目前沒有任何相關資訊可提供。

川普於4月2日宣布將徵收整體一致性10%的進口貨品關稅，並對個別國家徵收11%至50%不等的對等關稅，其中對台灣的稅率為32%。然而，川普隨後宣布原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。

台灣經貿談判團隊於11日與美國相關官員進行視訊會議，針對台美對等關稅、非關稅貿易障礙及出口管制等經貿議題交換意見，近期將再協商。總統賴清德表示，因應美國公布的新關稅政策，台灣將提高對美國採購包括天然氣、石油等國家必要能源，這是接下來台美雙方關稅談判的重點。