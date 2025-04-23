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印度克什米爾遭恐怖襲擊　至少24遊客中彈身亡

▲▼印度控制的克什米爾遭「恐怖攻擊」造成24名遊客死亡。（圖／路透）

▲印度控制的克什米爾遭「恐怖攻擊」，造成24名遊客死亡。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

印度控制的克什米爾地區（Kashmir）22日發生一起震驚全國的槍擊事件，一群遊客在著名避暑勝地帕哈爾加姆（Pahalgam）遭到武裝分子襲擊，造成至少24人死亡、10人受傷，成為印度當地多年來針對平民最嚴重的攻擊事件。

綜合外媒報導，槍擊事件發生在距離印控克什米爾重要城市斯利那加（Srinagar）約90公里的帕哈爾加姆。這裡以風景優美著稱，吸引大量遊客，但這次的襲擊打破了當地相對平靜的局面。

一名匿名的高階警官透露，至少24人在襲擊中喪生。警方認為行兇者疑似為武裝分子，並正在進一步調查。

對此，印度總理莫迪（Narendra Modi）強烈譴責這起罪行，稱這起罪行「令人髮指」，矢言將兇徒繩之以法。他在聲明中表示，政府將對受害者家屬和受影響的民眾提供援助。

根據《路透社》報導，一個名為「喀什米爾抵抗運動」（Kashmir Resistance Movement）的武裝組織在社交媒體上宣稱犯案。

該組織表示，對於超過8萬5000名「外來者」在當地定居表示不滿，並稱這會造成「人口結構變化」，因此選擇用暴力來解決那些企圖非法定居的人。

目前全案還在調查中。

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