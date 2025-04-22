花蓮黑熊掠殺雞隻啃食4犬　獵捕小組開槍擊中！傷重安樂死

記者王兆麟、邱中岳／連線報導

花蓮卓溪聚落的黑熊四處掠食，除造成雞隻損失外，也因已襲擊4隻家犬導致村民人心惶惶。林業及自然保育署花蓮分署組隊執行巡護及驅趕行動，在21日晚9時許，當場目擊黑熊再度掠食犬隻，且黑熊經喝斥反而轉身作勢攻擊人員，隊員隨即開一槍擊中黑熊，並於凌晨將其送醫搶救，但是因無法治癒，最後以深度麻醉方式人道處理。

近日入侵卓溪鄉中正部落周邊掠食雞、犬的臺灣黑熊，是4年前由玉山國家公園管理處委託學者研究並野放追蹤編號YNP-BB02的個體。玉管處於21日上午召開協調會議，除決議由該處委託專家捕捉黑熊，也協請林業保育署花蓮分署於捕獲黑熊前持續協助驅趕，避免發生更嚴重的人熊衝突。

▲黑熊擊殺雞隻以及家犬，相關單位開槍擊斃黑熊。（圖／記者王兆麟翻攝）

由於黑熊已習慣性掠食犬隻，行為異於以往曾處理之個體，因此林業保育署考量人員安全，自上週即訓令分署玉里工作站於夜間執行驅趕任務時，必須攜帶獵槍防身，並於遭遇緊急狀況時須以維護自身安全為優先。



相關單位組成巡護、驅趕行動小組，在21日晚間9時許，巡護人員執勤時，於沈姓住戶附近聽聞犬隻慘叫，循聲前往並在距50公尺處發現黑熊正撕咬家犬，黑熊當下立即轉向並逼近巡守隊員作勢攻擊，隊員隨即開一槍擊中黑熊，黑熊中彈後緩慢爬行，並於附近乾溝處不支倒地。





花蓮分署立即集結相關單位到場救援，現場麻醉檢傷並後送野灣動物醫院，經詳細診視後，發現黑熊脊椎多處骨折導致下肢癱瘓，肺部塌陷嚴重併伴隨嚴重氣胸、出血及呼吸窘迫，研判傷勢過重無法治癒，決定以深度麻醉人道處理，屍體將轉送農業部獸醫研究所進行完整病理解剖。

花蓮分署表示，該黑熊自4月11日至21日已連續滋擾多處雞寮，除掠食10餘隻雞，還針對家犬痛下殺手，初估至少4隻犬隻受害，最近點位與中正部落相距不到百公尺，部落居民透過各種管道表達擔憂及恐懼，也提醒社會大眾，黑熊是大型的食肉目動物，並非「萌萌的可愛動物」。