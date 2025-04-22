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從談戀愛到租房子都能詐　北投警前進國北護揭詐團6大騙術

▲▼ 圖說：北投分局為建構友善及無毒校園，特別由永明派出所到國立臺北護理健康大學禮堂舉辦「反詐騙、交通安全暨犯罪預防宣導」講座，，以深入淺出的方式提醒師生們面對詐騙訊息及電話時的應對方式。 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投分局永明派出所到國立台北護理健康大學禮堂舉辦「反詐騙、交通安全暨犯罪預防宣導」講座。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

詐騙無所不在！北市北投分局為打造友善無毒校園，特別由永明派出所進入國立台北護理健康大學，針對運動保健學系大一至大四學生舉辦「反詐騙、交通安全暨犯罪預防」講座，以深入淺出的方式揭露詐騙陷阱，提醒師生提高警覺、防範未然。

近年詐騙集團利用AI技術製作假影像、假語音，甚至以「變臉技術」假冒親友要求匯款，讓人防不勝防。北投警指出，學生常見受害類型包括「海外打工詐騙」、「假網拍」、「網路交友詐騙」、「租屋詐騙」及「性影像勒索詐騙」等，均是新興陷阱重災區。本次宣導活動不僅分析最新詐騙案例，更結合警政署「打詐儀錶板」生動影片，加強識詐與自保技巧，期望學生們在享受網路便利的同時，也能守住荷包與安全。

除了反詐內容，活動也納入交通安全提醒，透過案例教育，強化學生們的風險意識與生命保護觀念。活動最後還加碼舉辦有獎徵答，現場氣氛熱烈、笑聲連連，成功讓法治觀念「有學又有趣」。

北投分局強調，校園是預防犯罪與宣導教育的前哨站，警方將持續深入校園，透過多元宣導強化學生防詐、守法與交通安全意識。警方也呼籲，民眾接獲疑似詐騙電話或訊息，記得「一聽、二掛、三查證」，並撥打165反詐專線諮詢，守護財產不受騙。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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