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妻子懷孕「他性侵13歲繼女」　鬼父被鞭10下再關10年

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲男子性侵13歲繼女，被判鞭刑10下與10年監禁。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞一名男子，趁著全家人熟睡，偷偷性侵13歲繼女，而他的妻子還正懷孕。這名狼父今（22）日被法院判處鞭刑10下，並且還要入獄10年。

《中國報》報導，男子任職於一座油麵工廠，6日直到凌晨才下班回家，當時孕妻還連忙上前應門，而繼女正在客廳熟睡。沒想到，他吃飽飯、洗完澡之後，並沒有趕快上床休息，反而潛入客廳，性侵繼女。

據悉，32歲男子犯案期間，多次命令繼女不准出聲，完事後也警告繼女，不准把這件事情告訴其他人。

警方接獲報案後，男子已於15日晚間落網，他22日出庭時承認罪名，並以孕妻及6名子女需要家長照顧為由，請求法官從輕發落。

不過，法官依然對其判處10年監禁與10年鞭刑，服刑期間必須接受相關輔導，出獄1年內仍須接受監視。

檢方在法庭上唸出控訴書內容，女童因為此事深受創傷，每次看見繼父，都會感到痛苦萬分，「受害者之所以報案，是希望自己不再受傷，並且遠離這個人。她希望警察把繼父送進監獄，不要讓繼父又有機會害人。」

ETtoday新聞網提醒您：

性侵害就是犯罪，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

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