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環保署之狼李健育收押！案由驚見「強制性交」多名女職員受害

▲▼李健育。（圖／ETtoday資料照）

▲前行政院環保署環境督察總隊長李健育，遭爆利用權勢性騷，18日遭收押。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

前行政院環保署環境督察總隊長李健育早在2023年就遭踢爆，在職場性騷擾，去年更遭監察院全票彈劾。台中地檢署17日持拘票將李健育拘提到案，認定李利用權勢對多名女職員施加性侵害，訊後依強制性交、強制猥褻、利用權勢猥褻等罪聲押獲准。

監察院去年就查出，李健育長時間對女性同仁，乃至訓練班女學員與外部承攬廠商之女員工，多次有不當言語、觸碰身體乃至隱私部位之性騷擾行為，包括出差時，碰觸申訴人A女手部、頭髮、腰際與腹部，甚至在車上意圖將手摸進上衣被阻擋後，直接親吻A女嘴唇，還詢問「想當到什麼職位」。

李在辦公室內將手伸進申訴人B女衣褲裡碰觸身體隱私部位，要B女坐其腿上，在總隊長室裡的小休息室對B女又抱又親，還將手伸進衣褲；出差時，在車上握住B女的手、碰觸身體及親吻，在住宿房間內對B女又抱又親；在辦公室內觸碰申訴人C女肩膀、肚子、手部、臀部、腰部，親吻額頭臉頰，還用手指戳胸部，揶揄C女身材比較肉，於出差時，趁C女進入他住宿房間洽公時，從背後抱C女。

監察院詢問時仍飾詞狡辯，毫無悛悔之意。監察院於2024年11月5日12位審查委員全數審查通過監察委員葉大華、王美玉、張菊芳提案，全案移送懲戒法院審理。

環境部環境管理署（改制後名稱）駐地在台中市，台中地檢署去年底接獲中警婦幼隊通報，李姓被告涉嫌利用權勢對女職員施加性侵害，指派婦幼專組謝怡如檢察官指揮偵辦。

謝怡如蒐證後，17日指揮婦幼警察隊持法院核發之搜索票，搜索李姓被告住居所等處，並核發拘票將李姓被告拘提到案。經訊問後，認定被告於 111、112 年間多次利用公務、出差之機會，對多名女性職員下手實施性侵害，涉犯刑法強制性交、強制猥褻及利用權勢猥褻等罪犯嫌重大，且有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

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