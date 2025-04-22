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台中悍婦狂飆75公里！8地瘋狂縱火　更一審認定自首改判4年半

▲周婦2023年7月間，2個半小時內狂飆75公里，放火燒了8處。（圖／ETtoday製圖）

▲周婦2023年7月間，2個半小時內狂飆75公里，放火燒了8處。（圖／ETtoday製圖）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名周姓婦人與親友、數名男子有感情糾紛，2023年7月間半夜騎車載汽油，狂飆75公里於台中、彰化、南投等8處縱火，造成5人燒傷，一、二審依1個殺人未遂、7個放火罪判刑8年6月。周上訴最高院，放火罪部分全部駁回，此部分定讞；殺人未遂罪部分發回台中高分院，更一審認為周符合自首要件，今天（22日）改判4年6月。

一審依殺人未遂罪判刑7年、3個放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪各判2年至2年6月、4個放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪各判8月，應執行8年6月；周不服上訴二審，二審認原審判決無違誤，駁回上訴。

周再上訴至最高院，最高院認為有關殺人未遂罪部分，原審未審酌周婦事後向警方自首，是否符合自首減刑要件，發回台中高分院更一審；其餘放火罪部分，周上訴無理由，予以駁回。而殺人未遂罪部分，台中高分院今天撤銷原判決，改判4年6月有期徒刑。

檢方調查，周婦（61歲）跟親友因細故心生不滿，2023年7月2日凌晨2時許，準備4桶汽油、瓦斯噴槍，前往林姓男子的母親梧棲住處潑灑汽油引燃，幸沒人受傷；接著她前往彰化伸港，朝不認識的姚姓住戶家門口放火；隨後再到彰化市彰新路不認識的郭姓住處住處縱火，造成郭一家3人燒燙傷、嗆傷及一氧化碳中毒。

周婦再到彰化市一德南路友人的工廠放火；凌晨4時許，又到她哥哥的南投住處放火，造成哥哥全身多處燒燙傷；隨後在前往姊姊的草屯住處作案，導致姊姊手臂燙傷。

周於凌晨4時許回到台中，騎到大里區蕭姓親戚家縱火，又想到曾與東區某宮廟主委有糾紛，再跑到宮廟放火。最後周帶著2瓶未使用完的汽油向警方自首。

檢方訊時，周坦承縱火，但否認殺人未遂、傷害，辯稱不知屋內有人、僅是想嚇唬，檢察官不採信，依8個殺人未遂罪嫌將她起訴，並建請法院從重量刑。

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