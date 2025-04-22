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北韓漁民喊「想回家」！漂進南韓卻卡關　平壤已讀不回超反常

▲▼ 33艘船違反北韓制裁！　美呼籲聯合國祭出「港口禁令」。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓一艘木船因故障漂流到南韓，漁民希望重返祖國。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

一艘來自北韓（朝鮮）的小型木船於今年3月初在西海（黃海）上漂流，最後更疑似因船隻故障而越過北方分界線（NLL）進入南韓海域，船上的北韓漁民表達「想要返回祖國」後，南韓依照慣例安排漁民返回北韓，豈料北韓卻對南韓提出的溝通要求置之不理，導致漁民至今仍無法順利返回北韓。

根據韓媒《News1》，北韓嚴格封鎖國境、立法嚴禁民眾脫北，然而最近卻對因船隻故障而滯留南韓的北韓漁民「返回祖國」的要求置之不理，就連南韓政府都感到相當驚訝，認為是較為罕見的例子。

南韓政府關係人士今（22）日表示，「我們透過各種途徑嘗試與北韓取得聯繫，但至今為止卻仍無獲得任何回訊。與過去的案例相比，算是非常罕見的情形。」

據悉，南韓軍3月7日在西海上，發現2名來自北韓的男性搭乘小型木船，他們因船隻故障而漂流在海面上，並持續往南韓海域移動最後因為進入到南韓擁有主權的海域，而遭南韓當局逮捕。

南韓國家情報院（國情院）等單位進行聯合偵訊時，北韓2名漁民向其表達，表示想要再度重返祖國北韓。於是，南韓政府尊重北韓漁民所做出的決定，依照過往慣例將兩人送返北韓。只是，北韓對於南韓提出的溝通請求「不聞不問」，導致雙方無法接洽送返漁民的方式、地點、時間。

報導指出，儘管過去曾透過開設在開城工業區的南北韓共同聯絡辦事處溝通，以及透過軍方通訊線聯繫，但隨著北韓近年來決定「斷絕」兩韓關係，導致溝通頻道無法正常啟動，而南韓政府也嘗試透過聯合國軍司令部溝通，但北韓卻仍不讀不回。

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