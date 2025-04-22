街訪事故！日媒記者用「AI翻譯機」問心得　嗆陸客：有啥了不起

▲中國廠商研發的AI翻譯機在記者詢問心得時，翻成「有什麼了不起的」。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

2025大阪關西世界博覽會（大阪萬博）於本月13日盛大開幕，開幕當天吸引超過14萬人次進場，初期面臨人潮擁擠、網路斷訊、大屋頂環漏水、廁所標示不清等問題，不過目前已逐漸完成改善。在此之際，日媒某名記者拿著使用AI技術的翻譯機，在街訪陸客時進行實測，卻發生尷尬的一幕。

根據日媒《大阪News》，隨著大阪世博盛大開幕，吸引來自各國的觀光客爭相到訪，長相俊美的記者前田拓哉並在街訪轉播中，前往中國館前進行，此時他被中國館以象徵古代文學和漢字文化的竹簡所吸引，表示竹簡上寫滿119篇漢詩，此時他手上拿著的正是採用最新人工智慧（AI）技術、由中國企業「科大訊飛」研發的翻譯機。

該翻譯機具備「即時口譯」的功能，主打即便在沒有網路供應的環境下，也能在3.8秒鐘的時間內即時翻譯，使雙方能夠順利互相使用自己的語言溝通，於是記者前田拓哉決定拿著翻譯機向2名來自中國的觀光客進行街訪。

▼翻譯機不慎口譯錯誤。（從44秒鐘開始）

記者：今天你從哪裡來？（今日はどこから来られたんですか？）

翻譯機：你今天是從哪裡來的？

其中一名中國觀光客回答「陝西西安」，翻譯機也旋即以日文回應是陝西省西安市。豈料，卻發生令人意想不到的爆笑場面。

記者：有看到你認為覺得很厲害的地方嗎？（何がすごかったんですか？）

翻譯機：有什麼了不起的？

該名中國觀光客只好以尷尬又不失禮貌的微笑，解釋自己剛到訪大阪世博會場沒有多久，所以還沒有進去任何場館參觀。對此，記者只好尷尬道歉。

不過，該名記者又順道街訪來自台灣的一對父子，詢問對於這台即時翻譯機的想法。台灣遊客表示，「可以省掉很多（溝通）時間，所以算是很方便的東西」，此時翻譯機竟又能順利將中文的語境順利翻譯成日文。

儘管許多網友認為翻譯機嚴重出包，恐怕導致雙方產生不必要的誤會。但也有熟悉日語文法結構的網友解釋，因為日文有省略主語的習慣，且動詞一律擺在句尾，因此一旦未能掌握前後文的脈絡，很容易因為理解錯誤而導致翻譯錯誤，而其實從翻譯機「拆解字詞」的翻譯習慣來看，「有什麼了不起」並未翻譯錯誤。