　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

街訪事故！日媒記者用「AI翻譯機」問心得　嗆陸客：有啥了不起

▲▼中國廠商研發的AI翻譯機在記者詢問心得時，翻成「有什麼了不起的」。（圖／翻攝自YouTube）

▲中國廠商研發的AI翻譯機在記者詢問心得時，翻成「有什麼了不起的」。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

2025大阪關西世界博覽會（大阪萬博）於本月13日盛大開幕，開幕當天吸引超過14萬人次進場，初期面臨人潮擁擠、網路斷訊、大屋頂環漏水、廁所標示不清等問題，不過目前已逐漸完成改善。在此之際，日媒某名記者拿著使用AI技術的翻譯機，在街訪陸客時進行實測，卻發生尷尬的一幕。

根據日媒《大阪News》，隨著大阪世博盛大開幕，吸引來自各國的觀光客爭相到訪，長相俊美的記者前田拓哉並在街訪轉播中，前往中國館前進行，此時他被中國館以象徵古代文學和漢字文化的竹簡所吸引，表示竹簡上寫滿119篇漢詩，此時他手上拿著的正是採用最新人工智慧（AI）技術、由中國企業「科大訊飛」研發的翻譯機。

該翻譯機具備「即時口譯」的功能，主打即便在沒有網路供應的環境下，也能在3.8秒鐘的時間內即時翻譯，使雙方能夠順利互相使用自己的語言溝通，於是記者前田拓哉決定拿著翻譯機向2名來自中國的觀光客進行街訪。

▼翻譯機不慎口譯錯誤。（從44秒鐘開始）

記者：今天你從哪裡來？（今日はどこから来られたんですか？）
翻譯機：你今天是從哪裡來的？

其中一名中國觀光客回答「陝西西安」，翻譯機也旋即以日文回應是陝西省西安市。豈料，卻發生令人意想不到的爆笑場面。

記者：有看到你認為覺得很厲害的地方嗎？（何がすごかったんですか？）
翻譯機：有什麼了不起的？

該名中國觀光客只好以尷尬又不失禮貌的微笑，解釋自己剛到訪大阪世博會場沒有多久，所以還沒有進去任何場館參觀。對此，記者只好尷尬道歉。

不過，該名記者又順道街訪來自台灣的一對父子，詢問對於這台即時翻譯機的想法。台灣遊客表示，「可以省掉很多（溝通）時間，所以算是很方便的東西」，此時翻譯機竟又能順利將中文的語境順利翻譯成日文。

儘管許多網友認為翻譯機嚴重出包，恐怕導致雙方產生不必要的誤會。但也有熟悉日語文法結構的網友解釋，因為日文有省略主語的習慣，且動詞一律擺在句尾，因此一旦未能掌握前後文的脈絡，很容易因為理解錯誤而導致翻譯錯誤，而其實從翻譯機「拆解字詞」的翻譯習慣來看，「有什麼了不起」並未翻譯錯誤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國防院性騷、霸凌案成立　李文忠、韓岡明各記兩大過撤職
快訊／八里海岸驚見女浮屍！　身穿黑衣、短褲
快訊／失聯駕駛接電話了！稱「撿東西」釀禍　正要去警局
快訊／女房東現身！轟飯糰夫婦：我還不夠仁慈嗎？
「教宗長眠照」曝光！靈柩移至聖伯多祿大教堂　開放瞻仰遺容
王大陸低調戴鴨舌帽＋口罩服役　北市社會局：表現正常且進入狀況
快訊／日圓暴升！　刷7個月新高
快訊／逆撞康橋7學生　駕駛落跑了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「教宗長眠照」曝光！靈柩移至聖伯多祿大教堂　開放瞻仰遺容

街訪事故！日媒記者用「AI翻譯機」問心得　嗆陸客：有啥了不起

美國H20晶片管制「反而旺了華為」　分析師曝意外效應

日本米價翻漲1倍！「台灣米」成超市新寵　25年來首進口韓國米

豬流感變異株已潛入人群！專家警告：恐成下波大流行主角

全天候監控北韓！　南韓第4顆軍事偵察衛星「成功發射」

87歲挪威王后「呼吸困難」　王室聲明：緊急空運送醫

頭頸分離！美男車禍一撞「內部斬首」　奇蹟似接回斷頭

狠課3500%重稅！美圍堵中資太陽能　東南亞四國淪「代工箭靶」

遊樂設施突故障！　13歲少年「甩飛2m高空」重摔落地

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

「教宗長眠照」曝光！靈柩移至聖伯多祿大教堂　開放瞻仰遺容

街訪事故！日媒記者用「AI翻譯機」問心得　嗆陸客：有啥了不起

美國H20晶片管制「反而旺了華為」　分析師曝意外效應

日本米價翻漲1倍！「台灣米」成超市新寵　25年來首進口韓國米

豬流感變異株已潛入人群！專家警告：恐成下波大流行主角

全天候監控北韓！　南韓第4顆軍事偵察衛星「成功發射」

87歲挪威王后「呼吸困難」　王室聲明：緊急空運送醫

頭頸分離！美男車禍一撞「內部斬首」　奇蹟似接回斷頭

狠課3500%重稅！美圍堵中資太陽能　東南亞四國淪「代工箭靶」

遊樂設施突故障！　13歲少年「甩飛2m高空」重摔落地

在台灣都OK「一出國就吵架」！網揭引爆點：光是起床時間就能吵

揭飯糰店承諾「有賺能漲房租」　女房東亮文件：當時心軟便宜租

北科大結合AI工具教英語　學生發音6周明顯改善

黃子佼陷風波！益智節目重新開錄「2主持人接棒」　黃豪平爆求學黑歷史

華航明起首波人力招募　大學畢業、多益達標即可報名　

快訊／八里海岸驚見女浮屍！　臉朝上躺岸邊...全身黑衣無證件

亞洲要速效、歐美喜溫和！追求白皙美肌訴求大不同

摩鐵淪詐團+販毒據點！傳播妹見警投降　情侶各自攜伴開房嗨

失聯冷氣工接電話了！正去警局路上　稱「撿東西」釀禍急掛電話

雷納德高效狂轟39分　快艇主帥：他健康我們能贏得任何系列賽

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

國際熱門新聞

川普又命令聯準會：立刻降息

方濟各離世！　聖母像竟「哭了」

中國早就開始貿易戰！　被抓包「美大豆進口」4成降到0

川普再轟Fed主席　美股狂瀉近千點

中國拒收波音737 MAX　馬航秒搶：賣給我

美9成牙膏含鉛「知名品牌也上榜」

美現役最老太空人　生日返回地球

川普下令　全美降半旗

排除烏克蘭入北約　俄：令人滿意

川普凍結710億經費　哈佛大學提告反擊

川普再嗆Fed鮑爾　黃金飆破3400美元創新天價

不用唸大學也年薪百萬　好市多10高薪職位曝

教宗凌晨2時入殮　封聖典禮延後

梵蒂岡：教宗死因是腦中風昏迷心臟衰竭

更多熱門

相關新聞

AI教父探討人工智慧與人腦思維差異

AI教父探討人工智慧與人腦思維差異

今（22日）在一段與多倫多大學（University of Toronto）的訪談中，人工智慧領域的關鍵人物辛頓（Geoffrey Hinton）提出一項耐人尋味的觀察，「人類的思考，其實遠不如我們所想的那般理性。我們不是推理機器，而是類比機器。我們是靠共鳴思考，而不是靠演繹。」

日本米價翻1倍！「台灣米」成超市新寵

日本米價翻1倍！「台灣米」成超市新寵

12星座4/21-27幸運小物&色彩解析

12星座4/21-27幸運小物&色彩解析

全天候監控北韓！南韓成功發射第4顆偵察衛星

全天候監控北韓！南韓成功發射第4顆偵察衛星

陸晶片大廠「寒武紀」首季營收暴漲42倍 全力投入研發佔營收九成

陸晶片大廠「寒武紀」首季營收暴漲42倍 全力投入研發佔營收九成

關鍵字：

日韓要聞大阪世博日本翻譯機AI科大訊飛有什麼了不起

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面