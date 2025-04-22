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黃海也要變南海？中國設巨型鋼平台　南韓專家憂「內海化」戰略

▲▼南韓曾派出海洋調查船「無窮花27號」前往中韓經濟海域重疊區調查鋼結構物。（圖／大韓民國海洋水產部）

▲南韓曾派出海洋調查船「無窮花27號」前往中韓經濟海域重疊區調查鋼結構物。（圖／大韓民國海洋水產部）

記者羅翊宬／編譯

中國2013年由國家主席習近平推出「海洋強國」口號後，透過在南海建造石油鑽探平台，與越南關係緊張。如今，中國進一步將觸角伸至黃海（韓稱西海），從去年4到5月在韓中重疊經濟海域設置大型鋼構平台，並派海警持刀強迫靠近威脅南韓海調船。南韓專家警告，中國恐將黃海「內海化」，限縮南韓船隻活動空間。

先前南韓海洋水產部旗下的韓國海洋科學技術院，曾於今年2月26日下午派出1422噸的海洋調查船「寰宇號」（ONNURI，온누리）前往離於島（中方稱蘇岩礁）海域，調查中國所設置、宣稱是漁業輔助設施（養殖場）的巨型鋼結構物「深藍1、2號」豈料中國海警局卻派出搭乘2艘橡皮艇的4名要員試圖靠近持刀威脅，阻止韓方人員向海面投入調查裝備。

對此，南韓海警也派出艦艇前往現場應對，與中國海警對峙長達2個小時。據悉，該處為韓中兩國專屬經濟海域（EEZ）重疊處。南韓情報當局指出，中國曾於今年初在該海域設置直徑50公尺、高50公尺以上移動型鋼結構物，去年4到5月也在鄰近海域設置2個類似鋼結構物。

▼離於島（中方稱蘇岩礁）位於東海北側、黃海南側。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼離於島（中方稱蘇岩礁）位於東海北側、黃海南側。（圖／翻攝自維基百科）▲▼中國設置在黃海上的巨型鋼結構物，擁有直升機停機坪，規模堪稱小型人工島。（圖／skyfi.com）

▲中國設置在黃海上的巨型鋼結構物，擁有直升機停機坪，規模堪稱小型人工島。（圖／skyfi.com）

韓媒《朝鮮日報》委託美國衛星影像業者SkyFi進行調查與分析，透過衛星影像確認該巨型鋼結構物的真面目，發現其寬100公尺、長80公尺，不僅有3座鐵橋，還有一個寫著「H」的直升機停機坪，而距離該鋼結構物東南方3公里海域處，正好是中國去年5月設置、宣稱是新式巨型漁業養殖場的八角形鋼鐵結構物「深藍2號」。

南韓政府的海洋調查船寰宇號今年2月前往離於島海域調查拍攝後，由國會議員嚴泰永（國民力量）取得相片，發現中國設置的鋼結構物側面寫著英文「Atlantic Amsterdam」，經調查船隻履歷後發現，該結構物疑似為1982年法國出廠的海上鑽油船，曾一度在中東海域使用，並於2016年停止使用。

報導指出，自從習近平喊出「海洋強國」口號後，中國便於2014年在越南專屬經濟海域（EEZ）片面設置海上石油鑽井船（平台）、人工島，主張對該片海域擁有實際掌控權，與越南爆發衝突，中國長年以來在南海設置鑽井船、擴建人工島，試圖將南海「內海化」，如今更將觸角伸至黃海（西海）韓中暫定措施水域（PMZ），蠶食鯨吞南韓海洋主權。

▼中國設置在離於島海域的巨型鋼鐵結構物，以鑽井平台為基礎打造。（圖／南韓國會議員嚴泰永）

▲▼中國設置在離於島海域的巨型鋼鐵結構物，以鑽井平台為基礎打造。（圖／南韓國會議員嚴泰永）▲▼中國在黃海設置的「深藍2號」頂端的監視塔，底部則沉入海底。（圖／南韓國會議員嚴泰永）

▲中國在黃海設置的「深藍2號」頂端的監視塔，底部則沉入海底。（圖／南韓國會議員嚴泰永）

中國《海警法》從2021年起正式生效，允許海警向「入侵」鄰近海域的外國船隻使用武器，未來不僅南韓船隻在黃海（西海）的航行權可能受到限縮，韓國海洋科學技術院關係人士更擔憂，一旦中方所宣稱的巨型養殖場「深藍1、2號」可供養殖30到40萬隻鮭魚為真，則大量的飼料和抗生素會嚴重影響海洋生態，且泡在海底的鋼鐵結構更會造成重金屬汙染。

針對中國在西海（黃海）設置鑽井平台、擴建人工島的行徑，引發南韓民眾強烈抗議。根據《韓聯社》，大韓民國在鄉軍人會曾於3月31日在首爾市中區首爾中央郵局前進行抗議，要求中國拆除其設置的巨型鋼結構物。網友更表示，「以後就會宣稱是中國『領土』了」、「我們會不會慢慢地被中國併吞」。

►中韓海上對峙！中國海警「霸道持刀」威脅挑釁　南韓急派艦艇應付

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