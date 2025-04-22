韓國人出國旅遊「喜歡台灣還是香港？」　答案揭曉：壓倒性獲勝

▲台北101。（圖／台北101提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名南韓網友在論壇發起討論，詢問眾人喜歡到台灣還是香港旅遊？話題掀起熱烈回響，而台灣獲得壓倒性勝利，原因包括物價親民、美食繁多、人民友善、便利性高等；不少網友也坦言，以前的香港比較好，「現在更喜歡台灣。」

網友在論壇Theqoo發文，曬出台灣與香港的風景照，同時表示兩地都屬於中華文化圈，「去哪一個旅遊比較好呢？」

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話題引發熱議，相較於香港，大多數南韓網友選擇台灣，紛紛表示「香港是我去過最不愉快的旅行地，但我很喜歡台灣，所以去了兩次」、「台灣~我三月要去台灣」、「我下周又要去台灣了」、「台灣更好，香港太貴了，而且現在上海也比香港好」、「台灣！可以從台北車站搭火車到花蓮；或者去十分，再坐公車到野柳，搭捷運在市區四處逛逛也很好，小吃很多，價格也合理，我覺得這是獨旅最佳的地點」、「台灣...香港的住宿品質太差了」、「兩個地方我都去過，台灣更勝一籌」、「台灣！那裡的人們很友好，城市也很悠閒」、「我去過香港一次，從此沒再去過；但我去過台灣三次，下次我還會再去」、「這兩個地方我都去過10多次，都非常好，但香港越來越差，而台灣越來越好」、「台灣比較好。我每年至少去那裡一次」、「我去過這兩個地方幾次，台灣以壓倒性優勢獲勝」、「台灣我去了台中、高雄、墾丁，感覺非常好，還會再去」、「台灣在友善度方面，以壓倒性優勢獲勝」。

▲香港維多利亞港。（圖／港旅局提供）

當然，也有一派人喜歡香港，「我最近這兩個地方都去過，但我更喜歡香港，台灣沒什麼好看的，我對那裡也沒有任何印象」、「我是香港迷！很喜歡香港獨特的氛圍，去過台灣兩次，不太想再去，但一直想去香港」、「香港有很多好吃的餐廳，我去過三次，但台灣...我只去過一次，感覺還可以」、「兩者都很好，但如果必須選擇的話，我選擇香港！香港是我一生的旅行目的地」。

同時，還有不少網友直言，「以前是香港，現在是台灣」、「本來是香港，經過一些事情後變成台灣」、「如果你喜歡購物和享受米其林，那就去香港；如果你喜歡體驗或觀光，那就去台灣」、「台灣說實話就一般般，但食物超美味」、「我兩個都沒去過，但我喜歡歷史遺跡，所以更喜歡台灣」。

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