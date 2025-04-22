全天候監控北韓！　南韓第4顆軍事偵察衛星「成功發射」

▲南韓在美國佛羅里達州卡納維拉角太空軍基地，透過SpaceX運載火箭「獵鷹9號」發射偵察衛星。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

繼去年12月南韓將第3顆軍事偵察衛星從美國佛州發射升空後，今（22）日再度從美國佛州卡納維拉角太空軍事基地發射第4顆軍事偵察衛星，發射後衛星成功與火箭體分離，並在進入太空預定軌道後成功與地面交換信號，預計未來南韓可以全天候、且在更短的時間內監控北韓（朝鮮），以每2小時為單位全面監控。

根據《韓聯社》，南韓於美國當地時間21日晚間8時48分（韓國時間22日上午9時48分、台灣時間22日上午8時48分），在美國佛羅里達州卡納維拉角太空軍基地，透過SpaceX運載火箭「獵鷹9號」，成功發射第4顆軍事偵察衛星，發射2分18秒鐘後成功與第一節火箭分離，19秒鐘後又成功分離衛星整流罩（Fairing）。

在發射15分鐘後，第4顆軍事偵察衛星成功與第二節火箭分離，並成功進入太空預定軌道，在發射後2個小時39分鐘，成功與地面取得訊號連繫，正式確認發射任務成功。

報導指出，第4顆衛星同樣與第2、第3顆衛星一樣，皆配置合成孔徑雷達（SAR），透過向地面上目標發射電磁波後，將反射回來的信號數據結合成影像，執行偵察任務時不受天氣條件干擾。

南韓軍方推動「425事業」，計畫向太空發射5顆軍事偵察衛星，在此次發射第4顆衛星後，能夠透過偵察衛星集群，有效縮短衛星再度監測韓半島（朝鮮半島）的周期，在更短的時間、且能夠更正確地監控北韓。

第1顆軍事偵察衛星搭載電子光學（EO）、紅外線（IR）攝影裝備，容易受到氣候影響干擾偵察成效，由於韓半島（朝鮮半島）一年之內陰天就占7成，因此搭載合成孔徑雷達（SAR）的第2、3、4顆偵察衛星能夠24小時全天候，預計未來發射第5顆衛星時也將搭載SAR。

南韓國防部與防衛廳表示，「隨著第4顆軍事偵察衛星成功發射，我軍（南韓軍）確保取得能夠獨自監控偵察的能力。在韓國型3軸體系完備後，更能夠增強殺傷鏈核心戰力。」

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