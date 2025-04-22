女子搭新自強號「被鎖廁所」1小時！台鐵技師「鐵鎚猛砸」才獲救

▲女子意外受困廁所，直到松山站由工作人員用鐵鎚敲擊鑰匙，才成功獲救。（圖／翻攝爆料公社）

圖文／CTWANT

台鐵新自強號19日發生一起離奇事故！一對情侶搭車從嘉義北上至台北，豈料經過台中站，女友進去廁所時卻反被鎖住一度受困，男友見狀趕緊通知車長前來處理，直到經過松山站交由技工持鐵鎚敲擊，花費共1小時，這才成功將她救出，事後情侶將此事曝光在網路上，並針對列車人員的幫助表示相當安心。

男友將此事件PO在「爆料公社」，內容提及他與女友搭新自強號期間，女友意外被受困在廁所內長達約1小時，幸虧列車長積極處理，直到抵達松山站時，台鐵人員隨即插入鑰匙，並交由技工接手持鐵鎚敲打，這才讓開關從紅色轉成綠色，最終順利開鎖協助女友脫困。事後男友提醒民眾，搭乘新自強號號列車使用廁所要多留意，避免受困時抵達終點站還仍未被發現。

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貼文曝光後引發大批網友熱議，紛紛留言「「新」自強也能出問題」、「鐵鎚可以處理大部分的問題是真的」；也有民眾調侃「車長的隨車公文袋要多支鐵鎚了」、「鐵鎚可以處理大部分的問題是真的」及「每次大便玩手機都被我媽唸，現在有個有力的理由可以跟他說了！」

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