中國印尼「2＋2」部長會　王毅董軍首同框建立新對話機制

▲中國印尼外交國防部長級「2＋2」會議。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅及國防部長董軍昨（21）日在北京與印尼外長蘇吉約諾、國防部長沙夫里共同舉行中國印尼「2+2」對話機制首次會議，這也是大陸首次採取「2＋2」的兩國對話機制。王毅與蘇吉約諾在會後共同簽署《中華人民共和國政府和印度尼西亞共和國政府關於建立全面戰略對話機制的諒解備忘錄》。

《新民週刊》報導，這是中國在全球建立的第一個「2＋2」部長級對話機制，當然與印尼與中國的友好關係有關。同時，也因為印尼所處地緣戰略環境之故。而印尼之所以也選擇中國為「2＋2」對話夥伴，同樣源於中國是印尼的友好鄰邦——在海疆上有直接連接；另一方面，也著實因為印尼發展之需！

據了解，中國和印尼在經貿往來上十分頻繁，今年一季度，中國的不鏽鋼出口發往印尼的體量與出口日韓相當，同時，印尼的椰子等農產品也持續運往中國，在美國關稅大棒影響的全球貿易現狀下，雙方正趨向更為緊密的連結。

王毅表示，雙方同意進一步拓展安全合作，建立中印尼裁軍、防擴散與軍控磋商機制，提升執法安全合作，共同打擊跨境賭博、電信詐騙等跨國犯罪，加強網路安全合作，「我們同意共同維護南海的和平穩定。雙方將在涉海合作上作出表率。兩國海警部門簽署了海上安全合作協議。雙方重申致力於全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進南海行為準則磋商。」

蘇吉約諾則強調，「2＋2」對話機制首次部長級會議是兩國關係中的重要里程碑，印尼堅定奉行一個中國政策，台灣、涉疆、涉港等問題是中國內政，反對任何外部干涉，「印尼願同中方一道，在兩國元首戰略指引下，以慶祝建交75週年為契機，進一步鞏固政治互信，密切各層級交往，深化經貿、農漁業、能源、醫療、數字經濟等領域互利合作，加強在東盟—中國等多邊框架下的溝通協作，實現共同繁榮。」