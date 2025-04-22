方濟各離世！聖母像竟「哭了」　流淚畫面瘋傳

▲哥倫比亞北桑坦德省（Norte de Santander）的1尊聖母瑪利亞雕像被拍到在流淚。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

天主教教宗方濟各今年2月因支氣管炎及輕微發燒入院，3月時支氣管內黏液大量積聚，2度出現急性呼吸衰竭，後來出院返回梵蒂岡，最終仍於台灣時間今天（21日）下午逝世，享壽88歲。據悉，就在方濟各過世前幾天，哥倫比亞北桑坦德省（Norte de Santander）的1尊聖母瑪利亞雕像，竟被拍到在流淚。

《每日星報》（Daily Star）報導，昨天（20日）是復活節，上週為耶穌受難週，哥倫比亞北桑坦德省的阿瓜斯克拉拉斯鎮舉行一連串紀念活動，當地人聲稱自己目睹了一項奇蹟。網路上流傳的影片顯示，1尊聖母瑪利亞的雕像上，似乎有淚水順著她的臉頰流下來，此現象被拍下PO網後，迅速在社群媒體上傳播。

畫面曝光後，大批網友猜測聖母流淚的含義，紛紛留言「這是上帝不喜歡人類邪惡的象徵，這就是為什麼我們的母親默默哭泣」、「這真是一個奇蹟，太美麗了」、「她真的哭了」、「悲傷聖母感受到痛苦，所以她哭泣。」如今隨著方濟各去世，不少人認為聖母像之所以會流淚，可能預示著教宗將不久於人世。

據了解，教宗離世後，總務樞機必須在教宗禮儀總禮節司、宗座財務院各神長、秘書長和秘書面前證實教宗離世。其後，他會將教宗生前所戴的漁人權戒和教宗印信拿走並稍後在樞機團面前銷毀，防止任何人偽造宗座文件。另一方面，次任教宗選舉必須要宗座出缺後20天內舉行，但也可能提早至15天。

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