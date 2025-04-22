父告別式！女兒喊話「下輩子別再生小孩」　慘遭媽媽賞巴掌

▲女子痛訴自己的爸媽重男輕女。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

家家有本難念的經！一名女子訴苦，因為爸媽重男輕女，身為家中的女兒從小就要做粗活，但弟弟們卻享受最好的待遇，後來其他姊姊及妹妹都受不了，大學時離開家裡，只剩她還留在爸媽身邊，直到爸爸過世，她在告別式上被媽媽賞巴掌，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，心死決定斷開與媽媽的一切關聯。

原PO在Dcard以「在爸爸的告別式被賞巴掌」為題發文，提到她出身一般家庭，經濟雖然不富裕，但家中有5個小孩，排行老二的她，成長過程中沒有餓肚子，但就是不溫暖，因為看清爸媽重男輕女，從國小就開始幫忙家裡的生意，別人在放假時，她們在幫忙擺攤、洗碗；相反地，2個弟弟卻可以去補習、玩電腦。

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原PO回憶，爸爸的情緒管理很差，動不動就對媽媽咆哮、情緒勒索，媽媽就會對小孩說：「都是因為你們，爸媽沒辦法離婚，都是因為你們。」姊姊和妹妹受不了，大學選擇外縣市的學校直接搬出去，她則選擇繼續留下來，期間2個弟弟不停慫恿爸媽把房子拿去投資，結果被趕出門，從此斷絕往來。

後來爸爸病逝，原PO在告別式上分享自己的心情，她希望爸爸下輩子不要再生小孩，「小孩不是你快樂的來源」，並希望爸媽下輩子過好自己的生活就好，雙方都可以幸福快樂，「因為當你的小孩真的太累了」、「所以這輩子我們就讓它過去吧，希望下輩子的你可以快樂一點」。

▲原PO在告別式上被媽媽賞巴掌。（示意圖／翻攝自photoAC）

正是因為這段話，原PO被媽媽賞了巴掌，被罵不孝說要斷絕親子關係，之後收到媽媽傳來的訊息。因為其他兄弟姊妹都不管，媽媽希望她可以資助生活費，內容包括「就這樣不管阿母了，是不是我到底要你們做什麼？不是我要生這麼多的欸，是妳阿嬤說一個小孩以後會給2萬，我才生這麼多的」。

另外，媽媽還希望原PO可以體諒她的用心，「阿爸已經不在了，如果連妳都這樣，妳要阿母怎麼辦」、「阿母打妳是生氣，但阿母原諒妳了，都是一家人，家人要團結才有力量知道嗎？」

原PO坦言，爸媽的好她都記得，但爸爸生病的時候像是變個人，大罵他們小孩沒出息，「早知道就不要生小孩，沒有妳就好了」，甚至媽媽也崩潰，在處理後事的每一天，她都在聽這些話，「早知道不要生小孩了，為了小孩賠了性命」、「如果時間回到過去，懷孕那天就應該拿掉，就不會有這些事了」、「阿爸好可憐照顧這個家卻什麼都沒得到」。

原PO表示，這些話都深深刺進內心，「好像沒有我，他們才會幸福」，被打了一巴掌後，她哭得很傷心，不是因為被打，而是想起小時候很疼她的爸爸，最後她選擇封鎖媽媽的一切聯絡方式，只想好好過自己的生活，最近被親戚關心有沒有收到媽媽的訊息，她只是淡淡回應：「沒有，她說跟我斷絕關係了」。

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