美國H20晶片管制「反而旺了華為」　分析師曝意外效應

▲美國收緊輝達H20晶片銷往中國的管制。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

分析師指出，美國限制輝達（Nvidia）H20晶片出口至中國，反而有利於華為（Huawei）等競爭對手。不過，也有人對於中國晶片廠的實力，抱持懷疑態度。

美國突然管制輝達H20銷往中國，使得輝達市值一夜蒸發逾1800億美元。半導體分析師向CNBC表示，隨著北京持續尋找輝達的替代品，這個美國AI寵兒的損失，可能轉為中國AI晶片公司的收穫。

Counterpoint Research副總監王哲宏（Brady Wang）指出，科技巨頭華為、部分國營的寒武紀科技（Cambricon Technologies），都是輝達的競爭對手。隨著華府收緊出口管制，這些公司擁有更多動力與機會，去發展並且改良自家產品。他也預期，對於這2間公司的晶片需求都將增加。

其中，華為顯然處於更領先的地位，該企業被美國列入黑名單，但一直努力研發自己的Ascend 910系列晶片。

▲華為被點名，可能因為美國出口管制而受惠。（圖／路透）



SemiAnalysis一份報告指出，儘管華為「在晶片方面仍落後一代」，但正透過使用其晶片的硬體「掀起波瀾」。分析師奧勞克林（Doug O’Laughlin）說，「有了輝達H20和其他先進晶片的限制，華為的Ascend系列正在獲得吸引力……儘管在軟體成熟度、整體生態系準備度方面，依然存在差距，但硬體表現正在迅速縮小。」

不過，專家指出，美國晶片出口管制，同時也阻礙了中國生產先進晶片的能力，使其很難達到「輝達與台積電合作生產」的規模。

市場分析機構Morningstar分析師李旭暘（Phelix Lee）認為，華為已經證明了晶片設計的實力，但很難找到產能足夠的代工廠。

由於台積電的晶片製造設備包括美國科技，該公司也遵守美國對華為貿易限制，導致中國公司日益仰賴中芯國際（SMIC）等國內代工廠。不過中芯國際也受到出口管制，無法獲得全球最先進的晶片製造設備。

考慮到這些情況，李旭暘「非常懷疑」，中國晶片代工廠能否在短期內，提供足夠的H20晶片替代品，滿足中國科技公司的需求。