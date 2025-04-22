陸晶片大廠「寒武紀」首季營收暴漲42倍　全力投入研發佔營收九成

▲大陸AI晶片研發大廠寒武紀。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸AI晶片大廠「寒武紀」18日公佈2024年財報及2025年一季報，數據顯示，寒武紀2024年全年實現營業收入11.74億（人民幣，下同），較上年同期增長65.56%，第四季度實現上市以來的首次盈利，今（2025）年一季度營收同比大幅增長超42倍至11.11億元，歸母淨利潤達3.55億元，首次實現連續兩個季度盈利。

《南方都市報》報導財報稱，營收大幅增長得益於公司憑藉出色的產品力持續拓展市場，積極助力人工智能應用落地。2024年全年，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後虧損8.64億，較上年同期虧損收窄17.06%。

根據美國15日祭出的半導體產業出口管制，英偉達專為大陸市場設計的AI晶片H20被列入清單，不僅使英偉達預計出現55億美元損失，也讓包含寒武紀在內的大陸晶片大廠找到崛起的機會。

此前，寒武紀在英偉達顯卡被限制出口的環境下推出「思元」，該產品推理算力相當於A100的40%，訓練性能約為A100的20%，已對阿里雲、浪潮、曙光等網路服務器應用商或科大訊飛等AI算法公司批量供貨。

至於寒武紀2023年推出的新一代思元590晶片，在性能上更是以A100為參考標準，數據顯示，寒武紀2024年以境內銷售為主，收入佔比高達99.90%，境外收入佔比僅有0.10%。

寒武紀稱，人工智能技術飛速發展，尤其在大模型和通用人工智能領域，對底層芯片（晶片，下同）計算能力的需求正以前所未有的速度增長，「與CPU、GPU等芯片相比，通用型智能芯片能夠更好地匹配和支持人工智能算法中的關鍵運算操作，在性能和功耗上存在顯著優勢。」

▲寒武紀AI晶片。（圖／翻攝寒武紀科技）

寒武紀財報顯示，2024年研發投入10.72億，研發投入佔營業收入比例為91.30%，包括智慧晶片技術與基礎系統軟體技術方面有多項皆為自主研發，持續加大產品研發力道。

儘管寒武紀2024年全年虧損持續收窄、2025年一季度業績暴增，但經營現金流仍為負數，根據寒武紀2025年一季報顯示，一季度現金流量淨額為負13.99億，截至一季度末，帳上現金僅有6.38億，面對需要高投入的晶片行業，能否支撐佔營收超9成的研發投入仍需觀察。