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大陸 大陸焦點 特派現場

「早晚把台積電甩開」　專家曝晶片禁令對陸廠沒用

▲▼中美關係,中美晶片戰,晶片。（圖／路透）

▲中美晶片戰。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國政府開啟新一輪晶片管制，要求「特供」大陸的輝達H20人工智慧（AI）晶片須獲得許可證才可出口。不過有產業專家認為，此舉反而可能促進大陸企業創新，幫助大陸在全球半導體市場上佔據主導地位；按照陸廠進步速度，早晚會超越H20，把輝達跟台積電給「甩開」。

法新社引述高德顧問公司（J. Gold Associates）分析師高德（Jack Gold）稱，實際情況是，美國政府正將一個巨大的勝利拱手讓給大陸，因為大陸正努力推進自身晶片業務的發展。

高德指出，大陸取得競爭力後，就會在世界各地銷售晶片，而這一旦發生，美國晶片製造商將很難奪回失去的市場佔有率。

獨立分析師恩德勒（Rob Enderle）也預測，以華為為首的大陸晶片製造商將加大力度搶佔市場主導地位。他說：「這將在競爭方面給美國公司帶來真正的問題。」

新加坡《聯合早報》引述半導體研究機構「芯謀研究」首席分析師顧文軍指出，川普政府擴大晶片管制後，大陸公司將重視國產晶片公司和國產工藝，大陸代工廠也會重視國產設備、材料和零件，最終將形成一個「給中國半導體產業鏈試錯、試用、改正的機會」，「反而是倒逼著中國半導體產業變得更強大」。

台灣資深半導體產業顧問陳子昂說，大陸在AI晶片領域已經有了很大進步，例如華為的CM384已能與英偉達的H20比肩。

不過，陳子昂指出，在晶片製造方面，由於缺乏設備，大陸仍與行業領導者有差距。但他也說，與華為合作的晶片製造商中芯國際調整速度很快，製造能力也在進步。「以現在的趨勢發展下去，早晚會超越H20，把英偉達（輝達）跟台積電給甩開。」

顧文軍也認為，生產先進製程的5奈米、3奈米晶片，大陸製造商目前與台積電仍有較大差距，尚須時日突破。「突破了這一點，H20也不是那麼遙不可及。」

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