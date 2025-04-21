取代輝達H20？　美禁令一下　華為馬上端出昇騰920迎戰

▲華為。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國人工智慧（AI）晶片禁令進一步升級，美國商務部近日宣布，輝達（NVIDIA）H20、超微（AMD）MI308和同等AI晶片出口至大陸需經許可。在H20禁運大陸後僅一天時間，華為馬上發表下一代「昇騰920」（Ascend 920）AI晶片，欲取代H20的意味濃厚。

陸媒《快科技》引述科技新聞網站Tom’s Hardware報導，輝達H20禁運大陸之後，僅一天的時間，華為在合作夥伴大會發表下一代「昇騰920」AI晶片。

市場消息指出，昇騰920預計將於2025年下半年進行量產，來取代H20晶片。

據報導，目前華為昇騰910C大約能達到輝達H100約60％的推理性能。昇騰920進一步升級，將採用6nm製程，預計每卡將超過900 TFLOP（每秒浮點運算次數），並使用HBM3模組，擁有4TB/s的高記憶體頻寬。

▲華為此前推出的AI晶片昇騰910。（圖／CFP）

另據SevenTech，昇騰920延續了昇騰910C的設計架構，據稱訓練效率比910C提高了30％至40％，「性能有望超越輝達H20」。

同時，昇騰920進一步增強了張量操作加速器，針對Transformer和MoE模型進行了優化，以更好地滿足更大規模和更複雜模型的訓練需求。

陸媒指出，昇騰920的出現，不僅有望打破輝達在AI晶片領域的壟斷地位，還能為大陸AI產業的發展提供更強大的算力支持，推動大陸AI技術在更多領域的應用和創新。

有報導認為，大陸大型科技企業可能用華為晶片取代輝達。目前，阿里巴巴、騰訊、字節跳動都是H20晶片的最大買家。