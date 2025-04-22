賴清德是否親自赴歐出席方濟各喪禮受矚　陳建仁昔6度任特使訪梵

▲前副總統陳建仁已六度擔任特使訪問梵蒂岡，並且與教宗方濟各多有互動。（圖／陳建仁臉書）



記者陶本和／台北報導

教廷昨天（21）發布教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷的消息，享壽88歲。由於梵蒂岡是我國在歐洲唯一的邦交國，自1942年建交至今已有83年，因此我國出席教宗喪禮的特使層級，依過去慣例勢必會是正副元首或卸任正副元首，總統賴清德是否親自出席，或請現任副總統蕭美琴擔任特使會是關注焦點之外，近年已6度訪問梵蒂岡，有被冊封「耶路撒冷聖墓騎士團騎士」且與方濟各熟識的前副總統陳建仁可能性相當高。

台灣第一位出訪梵蒂岡的國家元首得追溯到2005年，時任總統陳水扁出席教宗若望保祿二世的葬禮；而前總統馬英九是在2013年，方濟各就任新任教宗時，率團出席方濟各的就職彌撒。

在前總統蔡英文執政時期，並未親自踏上歐洲，都是由副總統陳建仁擔任特使。2016年，陳建仁訪問梵蒂岡出席德雷莎修女的封聖典禮；接著2018年，他又代表總統出席前教宗保祿六世等人的封聖典禮；2019年則出席紐曼樞機的封聖典禮，共計3次是以現任副總統身份訪問梵蒂岡。

在2022年時，陳建仁已經是卸任副總統，但蔡英文仍請他擔任特使出席教宗若望保祿一世榮列真福品大典；在2023時，他是第五度以總統特使身份訪問梵蒂岡，出席榮休教宗本篤十六世的葬禮。

一直到今年（2025），已經是總統賴清德執政時期，方濟各身體有恙住院，陳建仁以卸任副元首身份，再次率領台灣教友團赴梵蒂岡為方濟各祈禱。

至於這次教宗方濟各的葬禮，我國的總統特使勢必有一定層級，而且會是正副元首或卸任正副元首。依過去的前例，陳水扁、馬英九都親自出訪梵蒂岡，所以並不排除賴清德親自出席的可能性。除了賴清德親自前往之外，倘若賴清德公務繁忙無法脫身，由現任副總統蕭美琴擔任特使出訪也不無可能。

另一個可能性較高的人選，正是虔誠的天主教徒前副總統陳建仁。他不僅是卸任副元首，還曾被梵蒂岡封為「耶路撒冷聖墓騎士團騎士」，他在過去幾年來，已經六度訪問梵蒂岡，且與方濟各多有互動；因此，在總統特使的人選上，很難不排除他。

▼總統賴清德。（資料照／總統府提供）

