川普：將與第一夫人參加教宗葬禮

▲2017年5月，美國總統川普出訪梵蒂岡時，會晤教宗方濟各。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

教宗方濟各於21日辭世，享壽88歲。美國總統川普同日宣布，他已簽署行政命令，要求全國降半旗以悼念這位教宗。川普還表示，他將與第一夫人梅蘭妮亞一同參加方濟各的葬禮。

方濟各自2013年上任，是千年來首位非歐洲籍的羅馬天主教教宗。今年2月14日，方濟各因呼吸道感染被送入羅馬醫院治療，3月23日出院返回梵蒂岡休養。19日，他還會見了訪問羅馬的美國副總統范斯，20日也公開露面，為上萬名慶祝復活節的信眾送上祝福。

梵蒂岡21日公布方濟各的死因為腦中風，導致昏迷並發生心臟衰竭。川普在社群網路「真實社群」上發文，願方濟各安息，並希望上帝保佑教宗和所有愛他的人。

美國國務卿魯比歐也發表聲明，表示他與妻子在復活節周一得知教宗逝世的消息，感到非常難過。他們與全世界的天主教徒一起為教宗的靈魂祈禱，也為天主教會這段轉換期祈禱，希望方濟各能夠安息。

川普在白宮復活節活動中宣布，美國將降半旗悼念方濟各，並稱教宗是一名好人、勤勞的人，熱愛這個世界。川普進一步表示，降半旗的範圍包括白宮、所有公共建築、軍事和海軍單位，以及所有隸屬於聯邦政府的船艦，直到安葬當天落日。

此外，川普也命令所有美國大使館、公使館、領事辦公室，以及其他位於外國的美國設施，包括所有海外的軍事設施、船艦和單位，均須降半旗。

至於是否會親自赴教宗葬禮，川普在社群網路上證實，他將與第一夫人梅蘭妮亞一同參加方濟各的葬禮。

教宗方濟各的前任教宗本篤十六世於2022年底辭世，但因本篤在2013年以健康因素提前退位，葬禮從簡，僅邀請義大利和德國代表，前總統拜登並未前往弔唁，由美國駐教廷大使唐納利代表出席。而前教宗若望保祿二世於2005年逝世時，時任美國總統布希及前總統柯林頓均親自參加其葬禮。