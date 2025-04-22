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川普下令　全美「降半旗」至教宗安葬日

▲▼天主教教宗方濟各（Pope Francis）已於20日逝世，川普下令降半旗。（圖／路透）

▲川普下令全美降半旗，白宮復活節活動上已經降半旗。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，享壽88歲，各國領導人陸續表達哀悼，除了我國總統府宣布總統府、行政院降半旗2天，美國總統川普21日也下令全美降半旗，另外，他尚未決定是否會前往梵蒂岡出席方濟各的葬禮。

川普政府21日發布公告，下令「全美降半旗」以哀悼教宗方濟各，表達追思與尊重，該命令是用於所有公共場所、軍事基地、以及美國各州屬地內的所有海軍船艦，降半旗將持續至教宗下葬當日的日落為止。

公告也指出，美國在海外的「大使館、公使館、領事館及其他設施，包括所有軍事基地與海軍船艦及設施」也需同步降半旗。21日上午白宮正舉行復活節活動，白宮頂端的美國國旗已經降至半旗，悼念教宗方濟各。

另外，川普表示，他尚未決定是否會前往梵蒂岡出席教宗方濟各的葬禮，「我得看看時間安排。我們才剛剛降半旗。」儘管教宗曾批評川普在移民問題上的強硬立場，川普仍認同教宗對移民寬容的態度，並稱「他是個非常好的人，熱愛這個世界。他特別關心那些處境困難的人。對我來說，那很好。」

▼教宗辭世，各國領導人陸續表達哀悼。（圖／路透）

▲▼梵諦岡證實，天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世。（圖／路透）

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