教宗週二凌晨2時入殮　千禧世代首位網路主保聖人封聖延後

▲教宗方濟各的入殮儀式定於當地時間晚間20時舉行，靈柩之後將開放信眾瞻仰。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

梵蒂岡21日宣布，教宗方濟各（Pope Francis）的入殮儀式將於當地時間晚間20時（台灣時間22日凌晨2時）舉行，而其靈柩最快可能在23日移往聖彼得大教堂供信眾瞻仰。

綜合外媒報導，教廷平信徒暨家庭與生命部部長兼總司庫法雷爾樞機（Cardinal Kevin Farrell）在梵蒂岡電視台上宣布教宗方濟各死訊，但並未說明其死因，義大利媒體推測，教宗方濟各生前可能患有中風或腦溢血疾病。

法雷爾樞機屆時將主持教宗方濟各的入殮儀式，不過目前葬禮日期尚未確定。梵蒂岡發言人表示，教宗方濟各的靈柩最快可能在當地時間23日上午移至聖彼得大教堂，方便信徒前來致意。另外，方濟各生前已經安排好將長眠於羅馬聖母大殿，為百年來首位不選擇葬在梵蒂岡的教宗。

另外，梵蒂岡同時宣布，由於教宗方濟各去世，原訂27日舉行的聖人阿庫提斯（Carlo Acutis）封聖典禮將延後舉行。阿庫提斯出生於1991年，於2006年因白血病離世，去世時年僅15歲。

阿庫提斯生前自學電腦編程和網頁設計，架設網站整理世界各地的奇蹟梵蒂岡在2020年認定，阿庫提斯去世後奇蹟拯救1名罹患罕見疾病的巴西男孩，已將其冊封為「真福者」，去年則正式批准將他列聖，是首位獲得認證的千禧世代聖者，預計將成為網路領域的主保聖人。