情侶飯店大吵！男友竟用身體「撞破窗戶逃跑」…網一看笑噴

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙一對情侶近日在飯店1樓窗戶邊，發生爭執。男方疑似情緒失控，丟下包包後，用側身撞破窗戶玻璃，並赤腳離開，留下女友獨自呆站在破碎的窗邊。飯店對此表示，確認監視器畫面後，決定不報警。

據《環球時報》報導，影片顯示，雙方交流過程中，男子突然丟下包包，做出以身體撞擊窗戶的動作，第一次破窗失敗，女方嚇得趕緊將對方拉住；隨後男子進行第二次撞破窗戶玻璃的動作，玻璃被撞碎後，他迅速從碎玻璃中站起，並跑離現場。

▲男子竟用身體撞破窗戶逃跑。（圖／翻攝自微博，上同）

飯店方表示，飯店的玻璃確實被撞碎，對方已經賠償，雙方起衝突的具體原因並不清楚。

警方在網路上得知此事後，主動前往了解後表示，衝突雙方是情侶，不是陌生人，因為吵架，導致男方情緒失控撞擊玻璃，警方沒有介入，因為飯店與當事人均未報警。

相關影片引起網友熱議，「趕快分手吧，這樣情緒不穩定的」、「1樓而已……他激奮個什麼勁」、「吃飽太閒，門不就在旁邊嗎」、「受不了了，不是所幸只是1樓，是他知道是1樓才往外跳」、「本來以為看了個慘劇，結果是喜劇」、「心理最受傷的是旁邊的門」、「這一等級可以報名特技演員」。

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