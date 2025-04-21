「聖經開著」快換！命理師列「9大禁忌」：鞋子要踢亂

▲阿谷老師提醒，住飯店有些禁忌還是要特別注意。（圖／達志／示意圖）



文／阿谷老師

住飯店總是有許多特別的都市傳說禁忌，最常聽到的就是「不要住邊間、進門前先敲門」等等。神佛訊息解讀專家阿谷老師列出9大禁忌，更透露自己之前出國也沒特別管住邊間禁忌，結果隔壁是外牆的牆壁被「敲」了整晚。

阿谷老師說，自己之前去夏威夷，剛好就住到邊間，當時想說外國人沒有禁忌，結果晚上牆面一直有叩叩的聲音，但隔天驚覺住邊間，那面牆根本是外牆，所以隔天手刀換房間。至於有關飯店禁忌，其實還是建議注意以下9個地方。

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1.盡量不住邊間、尾間：人的氣如果比較弱，很容易遇到好兄弟。

2.進門前先敲門：為了提醒好兄弟先離開，有人要住。

3.進房打開全部燈、電視、沖馬桶、拍枕頭：一樣是通知裡面原本無形的好兄弟現在有人要住。

4.鞋子、拖鞋不要整齊擺放：避免好兄弟穿。

5.鏡子不要對床：起床坐起來看到鏡子，很容易看到自己以外的東西。

6.留一盞燈或夜燈：主要也是提醒好兄弟現在有人住，不要來鬧。

7.浴缸不能有水：水容易聚陰，所以泡澡後，一定要把水放掉。

8.房間聖經是開的：這非常建議一定要換房，打開的聖經代表房間出過事。

9.注意異味：這種異味不代表菸味，如果有「腐臭味、霉味、腥味」就是有無形東西的訊息。