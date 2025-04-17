愛吃重口味！45歲男「血液黏稠如潤滑油」　醫師曝2大血脂迷思





▲魯先生平時飲食習慣喜歡吃重油重鹹。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙一名45歲的魯先生近日因頭暈，來到長沙市第三醫院就診。醫師檢查發現，魯先生的三酸甘油酯高達26.39毫摩爾／公升（正常值<1.70毫摩爾／公升），超出正常值15倍，血液更是黏稠如潤滑油。

據《湖南日報》報導，看診的全科醫學科副主任梁珍玲醫師表示，魯先生的檢查結果顯示，有極高的健康風險。一問之下才得知，原來，魯先生平日喜重口味，濃油赤醬、無辣不歡。

▲魯先生習慣餐餐都要吃辣。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲魯先生喜歡高油高鹽的食物。（示意圖／CFP）

梁珍玲醫師告訴魯先生，重油重鹽的飲食，易導致血管內脂質沉積、形成斑塊，造成血管堵塞，對血液循環造成嚴重影響，「如此高的三酸甘油酯，極易誘發急性胰臟炎，長此以往，還會導致動脈粥狀硬化、冠心病和腦卒中嚴重疾病，必須立即採取措施，進行治療。」

梁醫師點出，「關於血脂健康有兩大常見的認識迷思。」她說道，「第一個迷思是『不吃肉就能降血脂』，長期素食易致營養不良，建議每日維持1顆雞蛋、200毫升牛奶、100克瘦肉；第二個迷思是『瘦子不會血脂高』，其實30%的瘦人存在內臟脂肪超標，身形不是判斷血脂的『標竿』，建議每年體檢1次。」

梁珍玲提醒，「面對血液黏稠，我們不必驚慌，因為改善生活方式，就能起到積極的作用，減油不是頓頓水煮菜，減鹽不是完全不吃鹹，而是要科學選擇、智慧烹飪，防止血管提前老化。」