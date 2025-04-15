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高鐵攜3大飯店推限定優惠　訂房加購車票享7折起

▲▼高鐵,高鐵列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣高鐵「飯店聯票」與雲品、洛碁及旅居文旅合作，推出限定優惠專案。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣高鐵「飯店聯票」與雲品、洛碁及旅居文旅合作，推出限定優惠專案，即日起凡透過3大飯店集團官方網站訂購專案房型，並加購高鐵票，即可享平日7折、假日77折，疏運期間也享85折優惠。各合作飯店也加碼提供happy hour微醺時光、享提早入住或延後退房、飯店免費接駁等。

高鐵公司說明，「搭高鐵．愜意食宿住雲品」專案，即日起預訂5月1日至6月30日間雲品旗下5館飯店（台北君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店、嘉義兆品酒店、高雄翰品酒店、品文旅礁溪），即有機會獲得紅酒、舒眠眼罩、花茶禮盒及Happy Hour等，另免費提供環湖巴士券及租借自行車服務。

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▲▼台灣高鐵飯店聯票「搭高鐵．愜意食宿住雲品」，入住旗下5館飯店有機會獲得紅酒及花茶禮盒等好禮。（圖／高鐵公司提供）

▲台灣高鐵飯店聯票「搭高鐵．愜意食宿住雲品」，入住旗下5館飯店有機會獲得紅酒及花茶禮盒等好禮。（圖／高鐵公司提供）

高鐵公司表示，「搭高鐵．樂遊洛碁拿網卡」專案，於5月1日至7月31日入住洛碁大飯店7館（忠孝館、南京館、建北館、中華館、松山館、南港館、驛），除享官網訂房最低價外，還有加碼好禮。以洛碁大飯店南京館為例，入住經典房型含早餐每房2,050元起，加贈日本上網SIM卡。

高鐵公司也說「搭高鐵．從北到南住旅居」專案，旅客於5月1日至7月31日入住旅居文旅旗下4館（台北松山機場館、板橋車站館、中壢館、高雄亞灣館），指定專案及房型，即可獲得旅居文旅集團飯店住宿9折優惠券；另外，入住旅居文旅高雄亞灣館標準雙人房，含早餐、壽山動物園門票及聯名乖乖2包，每房1,500元起。

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