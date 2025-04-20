昨喊話賴清德以蒼生為念　蔣萬安今祈求台灣「風調雨順、國泰民安」

▲台北市長蔣萬安出席松山慈祐宮「恭祝天上聖母聖誕1066聖誕三獻大典」。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣」議題，連續多天在政壇引起熱議。蔣萬安昨（19日）與總統賴清德同框，致詞時表示「居大位者一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念」，隔空向賴喊話；而蔣今（20日）到松山慈祐宮，祈求台灣風調雨順、國泰民安，台北市四時無災、八節有慶，所有市民安居樂業。

蔣萬安20日上午出席松山慈祐宮恭祝天上聖母聖誕1066年聖誕三獻大典，與藍委王鴻薇、李彥秀、徐巧芯同框，而綠營則有民進黨台北市議員張文潔到場。

蔣萬安表示，很高興今天又來慈祐宮參拜，自他上任市長以來，每一年都會參加天上聖母聖誕三獻大典，這是台北市最重要的宮廟慶典活動之一；每一年來，他會也特別向媽祖請安、祝壽，祈求台灣「風調雨順、國泰民安」，台北市「四時無災、八節有慶、所有市民安居樂業」。

蔣萬安17日晚間於台北地檢署外聲援國民黨台北市黨部黃呂錦茹時，拋出「立院應推動倒閣」一句話，持續在政壇發酵；蔣萬安拋出倒閣後，19日與賴清德在松山慈惠堂母娘文化祭同框，表示「居大位者一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念」。