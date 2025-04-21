豪雨夜怪男緊貼ATM領大量現鈔　警逮19歲車手查扣贓款15萬

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣說」，持續在政壇發酵。國民黨主席朱立倫稱，只要能讓獨裁者下台，任何方式都不排除；但今（21日）傳出，台中市長盧秀燕私下向部分立委表示，自己不贊成罷免，也不贊成倒閣。面對盧秀燕傳出不贊成倒閣，蔣萬安今快閃未回應，僅不斷說「謝謝」2字。