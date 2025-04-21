豪雨夜怪男緊貼ATM領大量現鈔　警逮19歲車手查扣贓款15萬

記者張君豪／台北報導
4月13日零時當時適逢鋒面過境、北市下起滂沱大雨。中山分局長春路派出所副所長簡世裕帶班巡邏行經轄內建國北路二段郵局ATM前、發現一名男子形跡可疑，警方發現該男提領現款時非常靠近ATM機檯且不斷左右張望、並手持大把現鈔，認為該男取款動作異常，立刻上前進行盤查；果然查出該名陳男（19歲）是詐團車手。
▲中山分局長春所警方逮捕陳姓車手。（圖／記者張君豪翻攝，下同）
中山警方表示：經查該陳男以提領金額2%報酬充當詐騙集團車手，持金融卡至ATM提領詐騙贓款。警方當場將他逮捕並查扣金融卡1張、贓款新台幣15萬元、智慧型手機1支，警詢後依涉犯詐欺罪、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦，並擴大追查幕後詐欺集團共犯，檢警將持續溯源打擊詐團。
中山分局呼籲，擔任詐團車手賺黑心錢是不歸路，行為害人害己，且必將受司法追訴及審判。另鼓勵全民從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，民眾可透過165打詐儀錶板（https://165dashboard.tw）「百斬計畫奬5萬車手檢舉專區」檢舉車手，獲取5萬元獎金。
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