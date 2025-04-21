傳盧秀燕不贊成倒閣　蔣萬安快閃僅回「謝謝」

▲蔣萬安出席台北捷運與東京巨蛋簽署友好協定。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣說」，持續在政壇發酵。國民黨主席朱立倫稱，只要能讓獨裁者下台，任何方式都不排除；但今（21日）傳出，台中市長盧秀燕私下向部分立委表示，自己不贊成罷免，也不贊成倒閣。面對盧秀燕傳出不贊成倒閣，蔣萬安今快閃未回應，僅不斷說「謝謝」2字。

蔣萬安21日上午出席台北捷運與東京巨蛋簽署友好協定，會前被問到有關台北大巨蛋漏水、外傳盧秀燕不贊成倒閣一事，蔣萬安皆未回應，僅不斷「謝謝」，就快步走入活動會場。

據《自由時報》21日報導，盧秀燕私下向立委表達，自己不贊成大罷免，也不贊成倒閣，認為應該好好應付當前的美國關稅危機，拚經濟照顧人民。且黨內人士也說，民眾黨同意不同意是個問題，就算同意，朱立倫若要讓部分區域給民眾黨選，如何兼顧黨內利益、現有人選，也必須要談。

針對倒閣議題，黃國昌21日上午於立院受訪時重申，民眾黨立場非常清楚，現在造成最大問題的其實是總統賴清德，如果要面對最新民意，民眾黨立場非常清楚，總統要辭職，乾脆全面重選，都接受最新民意的挑戰，否則倒閣、解散國會的話，不管最後結果怎麼樣，最後當總統的還是賴清德，對於現在困局有什麼幫助？

黃國昌指出，不同政黨有不同政黨主張，自己搞不清楚民進黨現在的主張，上週綠委吳思瑤說不會隨國民黨起舞，但民進黨好像有立委希望倒閣，「這樣藍綠兩邊希望倒閣的委員，倒是可以相互合作」。