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吳釗燮親信涉共諜案是否該到立院備詢？　馬政府時代前例一次看

▲▼總統府秘書長潘孟安 國安會秘書長吳釗燮 立法院司法法制委員會 答詢 審查總統府預算。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安會秘書長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國安會秘書長吳釗燮的貼身秘書何仁傑涉共諜案遭到收押，立法院司法及法制委員會21日以題為「共諜滲透進行檢討」舉行專報，但國安會受邀但未列席，引起在野黨委員不滿。到底吳釗燮是否該備詢？翻看過去公開的歷史紀錄就曾有很多討論，馬政府時期就表示，依憲法體制與慣例，不便列席；而前國安會秘書長金溥聰還曾發函立院，檢送一份研究報告，點出國安會為總統諮詢、幕僚機關的憲政定位，除了法律案、預算案外，其他事項不宜到立院備詢，以免破壞憲政設計。

立法院司法及法制委員會今日就「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告，並邀請司法院、法務部、國安會等行政部會列席，並備質詢。

不過，今日應邀列席委員會的國安會秘書長吳釗燮並未到場，引起在野黨立委的不滿。對此，負責排案的國民黨召委吳宗憲說明，國安會沒有請假，但有人自稱國安會人員，拿了一個信封到他辦公室表示要請假，由於國安會未通知召委，所以他們辦公室拒收。

對於吳釗燮到底該不該到立法院備詢？翻看過去的歷史紀錄，其實有很多的討論，根據公開資訊顯示，2009年，時任總統馬英九認為，國安會秘書長蘇起如果到立法院報告備詢，會有憲政爭議，而時任的立法院長王金平也在受訪時表示，過去至今，國安會秘書長只有在審國安會組織法等相關法案或預算案時，才會到立法院備詢，否則到立法院反而會引起爭議。

王金平當時指出，國安會是總統的幕僚機關，國安會秘書長就像國家安全上的幕僚長，是總統諮詢對象，不是決策人士，他的決策來自總統，憲政體制上無法要求他向立法院負責，所以馬英九所講的也是對的。

在2013年時，時任總統府秘書長楊進添、國安會秘書長袁健生也是請假未列席立院備詢。當時馬英九主政的總統府表示，依照「憲法增修條文」第3條規定，對立法院負責的憲法機關是行政院而非總統，也不是總統的幕僚；因此，總統府秘書長除審議總統府預算案及審查本府主管法制列席備詢外，不應立法院的邀請進行業務報告或備詢，以免破壞「行政院向立法院負責」的憲法規定與憲政慣例。

除此之外，2014年時，時任馬政府國安會秘書長金溥聰曾函送「國家安全會議組織定位及相關法制問題研究報告」至立法院。根據其內容結論點出，「本會議為總統之諮詢、幕僚機關角色之憲政定位；加以總統與貴院間並無質詢、直接負責關係；同時，基於慣例；並參照釋字461號解釋，本會議就法律案及預算案所涉事項受貴院監督，並派員列席備詢。除此以外之其他事項則不宜赴貴院說明、備詢，以免破壞憲政設計」。

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